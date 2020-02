Como se dar bem com a sogra e acabar com as brigas?

Chega de guerras! Aprenda a lidar com a sogra

“Eu moro com minha sogra. Sempre que meu marido fala de mudar, ela diz que vai se matar. Até já saímos no tapa, nem temos mais respeito uma pela outra. O que faço?”

Conflitos assim são comuns, mas é lamentável que vocês tenham se agredido fisicamente. Se você mora com ela, pense realmente em sair de casa. Não fique esperando que a decisão venha de seu marido – até porque seu casamento pode acabar abalado com toda essa encrenca. Nenhuma das duas tem razão, mas a casa é dela! Claro que ela não vai se matar se vocês mudarem.

Isso é pura chantagem, você sabe disso e seu marido também. Seja firme e cobre dele uma postura! Não caia no erro de disputar seu marido com a mãe dele. As duas são importantes na vida dele e não podem ser comparadas. Só não se esqueça de se dar o devido valor!

Renata Lommez Psicóloga e psicanalista, especialista em terapia familiar, esclarece leitora