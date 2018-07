Como o eclipse de 12 de julho afetará cada signo

No dia 12 de julho começa a segunda temporada de eclipses do ano. O fenômeno irá trazer mudanças para todos os signos do zodíaco. Confira quais são:

Câncer

21/6 a 21/07

O eclipse chega para facilitar a elaboração de uma estratégia para as cancerianas cumprirem mais objetivos até o final do ano. Faça uma autoavaliação e elimine o que não lhe convém mais.

Leão

22/07 a 22/08

Os fenômenos dos eclipses costumam ser desafiadores para as leoninas. Esse vai impactar relacionamentos no escritório. Talvez você tenha que tomar importantes decisões em relação a sua equipe. Fique atenta a sua saúde, ela pode ser motivo de preocupação.

Virgem

23/08 a 22/09

No dia 12, o eclipse intensifica questionamentos referentes aos seus valores e a relação com outras pessoas. Você entenderá que os amigos são essenciais, porque lhe oferecem conforto e dão coragem para crescer. É provável que você se sinta pressionada e perceba a necessidade de tirar um tempo para si mesma.

Libra

23/09 a 22/10

A libriana está passando por um fluxo de seus pensamentos bastante intenso. No entanto, a confusão mental diminuirá com o eclipse solar. O fenômeno trará informação clara e oportunidades, dando ênfase à área profissional. Talvez você receba uma boa proposta.

Escorpião

23/10 a 21/11

O eclipse solar trará um clima mais relaxante para as escorpianas. Com ânimo para traçar outros roteiros, podem surgir viagens com clima de romance. No entanto, a vida apresentará desafios. Talvez você enfrente problemas com a família e no trabalho.

Sagitário

22/11 a 21/12

Com o eclipse, a sagitariana precisará resolver questões relativas a vida financeira – crédito, empréstimos, investimentos, imóveis. O momento exigirá cautela na hora de fechar novos negócios.

Capricórnio

22/12 a 20/01

Após o eclipse solar do dia 12, a capricorniana passará por reflexões sobre o futuro da relação amorosa e isso irá trazer respostas essenciais. Ficará mais claro o que espera do par e do tipo de vida que querem construir juntos.

Aquário

21/01 a 19/02

O eclipse traz estímulo para a aquariana, mas, ao mesmo tempo, pode revelar um concorrente voraz, que tentará roubar seu espaço. Júpiter ajudará aumentando seu fôlego para criar e dando paciência para lidar com esse obstáculo.

Peixes

20/02 a 20/03

O fenômeno solar acontece no setor do amor e da família das piscianas. O que influencia a relação a dois, que passará por tomadas de decisões definitivas, como se desejam casar ou ter um filho.

Áries

21/03 a 20/04

No dia 12, o eclipse solar coloca o lar e a família em destaque. Uma mudança grande e gratificante está a caminho. O trabalho exigirá muito esforço. Mas nada que a ariana não consiga resolver se exercitar a paciência e tiver um objetivo em mente.

Touro

21/04 a 20/05

Tomar decisões, algo que sempre é complicado para as taurinas, se tornará cada dia mais fácil com o eclipse, no dia 12. Agora você sabe exatamente o que procura; só precisa traçar a rota.

Gêmeos

21/05 a 20/06

O último mês acabou de maneira conturbada para a geminiana, em especial no quesito finanças. Porém, o fenômeno solar irá trazer ofertas de emprego ou novas fontes de renda. Fique atenta e tudo se encaixará lentamente.

Leia mais: Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em julho