Como o Crepúsculo pode ajudar na educação dos filhos

Edward e Bella: para eles, o sexo só é válido se for feito com amor

O que a história de um vampiro que se apaixona por uma humana poderia ter de tão interessante para chamar a atenção de milhares de pessoas ao redor do mundo? A resposta é mais simples do que parece.

A série (ou saga) Crepúsculo fascina os adolescentes porque retrata jovens que passam por situações comuns a todos os outros – mesmo que eles sejam vampiros ou lobisomens. Ciúmes, paixões e virgindade são temas dos filmes.

“A história traz reflexões que ajudam os jovens a rever suas posturas. Mas ela não é moralista ao tratar de assuntos como virgindade ou ciúmes. Por isso, faz tanto sucesso entre os adolescentes”, explica a psicopedagoga Sílvia Colello, da Universidade de São Paulo.

Entenda melhor como o filme pode ajudar a entender (e a educar) o seu filho…

1. Amor é muito mais que sexo casual

No filme: Edward (Robert Pattinson) e Bella (Kristen Stewart) vivem um amor romântico, em que o contato físico não é fundamental. Eles se divertem conversando e conhecendo o outro mais profundamente.

Na vida real: Os relacionamentos estão ficando cada vez mais banalizados. O “ficar” não sai da boca dos jovens e se refere a uma relação rápida e sem futuro. Nessa fase, é importante que os pais conversem sobre a importância do sexo – mas também do amor, do respeito e da lealdade.

2. Instintos ruins devem ser combatidos

No filme: Edward é apaixonado por Bella, mas o sangue dela é como uma droga para ele. Ainda assim, o vampiro resiste ao desejo de morder a amada e, dessa forma, tirar a vida dela.

Na vida real: A adolescência é uma fase de descobertas e nem sempre os jovens sabem qual é o melhor caminho. Por isso, uma boa orientação familiar desde a infância é essencial, ajudando a evitar que usem drogas ou cometam atos criminosos.

3. Ter bons amigos é importante

Bella e Jacob: muito amigos…

No filme: Apesar de sentir ciúme da amizade entre Jacob (Taylor Lautner) e Bella, Edward se une ao lobisomem sempre que a namorada está em perigo. Pode até não parecer, mas eles acabam se tornando bons amigos.

Na vida real: O jovem que tem amigos possui autoestima mais elevada e lida melhor com as frustrações da vida. Até mesmo as rivalidades e os desentendimentos entre esses amigos são importantes para o amadurecimento – desde que não sejam exagerados ou com agressões físicas.

4. Ser virgem não é um problema

No filme: Edward se recusa a tirar a virgindade de Bella antes do casamento. E, mesmo com mais de cem anos, o vampiro nunca fez sexo com uma mulher.

Na vida real: A vida sexual dos jovens está começando mais cedo. Como ainda são imaturos, ficam confusos. Isso pode levar a uma gravidez precoce ou doença sexualmente transmissível. Converse sobre sexo, escute o que o adolescente diz. Estudos mostram que aqueles que têm educação sexual em casa são os que mais retardam o processo de iniciação sexual.

5. A família é um porto seguro

Mesmo sem graus de parentescos, Edward considera os outros vampiros como membros de sua família

No filme: Edward vive com outros seis vampiros e eles se comportam como uma família, mesmo não sendo parentes.

Na vida real: O jovem procura no adulto uma referência e costuma recorrer a ele em momentos de dificuldade. Por isso, é importante estar sempre presente e disposta a ajudar quando necessário.

6. A vida é feita de escolhas

No filme: Bella precisa escolher entre o amor por Edward e a paixão por Jacob. Apesar de o pai dela torcer pelo lobisomem, a jovem acaba se decidindo pelo vampiro.

Na vida real: É na juventude que o adolescente começa a fazer escolhas importantes, como a profissão ou quem vai namorar. Evite interferir muito. Confie na educação que passou para ele e apoie as escolhas que ele fizer.

7. A agressividade é danosa

No filme: Quando os lobisomens ficam com raiva, perdem o controle e podem machucar as pessoas que mais amam. Por isso, Edward vive tentando evitar que Bella fique muito tempo perto de Jacob.

Na vida real: Na juventude, as alterações hormonais deixam os adolescentes mais agressivos e com frequentes oscilações de humor. Estimule seu filho a fazer um esporte para gastar mais energia e converse sobre a importância de se combater a violência com atitudes pacíficas.