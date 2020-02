Como lidar com pessoas difíceis

Não transforme seus relacionamentos em uma guerra!

Foto:Getty Images

Há pessoas que são realmente difíceis de lidar no dia a dia. Algumas são controladoras, outras críticas. Na família ou no trabalho não é raro encontrar alguém assim. Mas se você gosta dessas pessoas ou precisa conviver com elas, o melhor a fazer é tomar para si a responsabilidade e encarar a “missão” de maneira prática. Confira algumas dicas de como lidar com os tipos mais difíceis!

Na família



Marido difícil

Quando alguém está bravo demais para escutar você, é melhor evitar discussão. Espere o momento certo para falar, e a conversa será muito melhor. Mas, se reparar que seu companheiro anda mais irritado, impaciente e cansado que o normal, pode ser sinal de estresse. Pense no que pode fazer para ajudá-lo, mas não permita que a tensão seja descontada em você.

Filho rebelde

Se falar já não adianta mais, talvez seja hora de ouvir o que seu filho tem a dizer. Evite perguntar “por quê?” muitas vezes: em vez disso, escute-o. Mostre que você está prestando atenção! Sentir que suas colocações estão sendo consideradas pode fazer com que seu filho ouça melhor seus conselhos. Sugerir atitudes em vez de só dar ordens pode ser a saída. “Filho, que tal se…”.

Sogra intrometida

Fingir que não reparou na atitude inadequada da mãe de seu parceiro pode parecer uma solução fácil, mas não resolverá o problema. Mostre a ela do que não gostou e, se for preciso, chame-a para conversar. Mas atenção: discutam com respeito e sem gritaria, num lugar reservado. Quando for expressar sua opinião, faça isso de forma construtiva, propondo soluções. E nada de reclamar dela para o marido, hein!



Sogra e chefe são os campeões das reclamações

Fotos: Dreamstime

No trabalho…



Colega invejosa

Não adianta alimentar a situação e criar um clima pesado no ambiente profissional. Afinal, transformar o trabalho em uma guerra pode prejudicar sua imagem. Trate a colega com educação, ofereça apoio nas reuniões e, o principal: ignore as provocações! Mas mantenha os olhos abertos, pois ela pode tentar puxar seu tapete.

Chefe mala

Se o seu chefe faz perguntas demais, está sempre no seu pé ou pedindo aos colegas informações sobre seu trabalho, pode ser um sinal de que não está sendo bem informado. Tente mantê-lo por dentro de seu trabalho e converse sempre que tiver alguma dúvida ou queira fazer uma sugestão. Essa colaboração é essencial para ganhar a confiança dele e se dar bem na carreira.

Equipe incompetente

Quando seus funcionários não rendem o que você acha que deveriam, seja a chefe que você gostaria de ter. Critique reservadamente e elogie publicamente. Cuidado ao incentivar a competição: um clima solidário é essencial para uma equipe produtiva. Negociar soluções em que as duas partes saiam ganhando é sempre a melhor saída.