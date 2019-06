3 dicas para ter uma horta em casa

As hortas caseiras se tornaram cada vez mais comuns nas grandes cidades. Elas são perfeitas para quem está em busca de uma alimentação feita de alimentos frescos, cheios de nutrientes e livres de agrotóxicos.

Os paisagistas João Jadão e Catê Poli, que assinam o Jardim dos Chefs na 33ª edição da CASACOR São Paulo, listam algumas dicas importantes para criar uma horta dentro de casa.

“É claro que é preciso dedicar certo cuidado, principalmente, com o cultivo, entender o que cada espécie precisa, mas com o tempo você acaba pegando o jeito”, explica João Jadão.

Confira 3 dicas para ter uma horta dentro de casa:

Onde plantar

Não ter um quintal não é um problema. A plantação pode ser feita em qualquer cantinho, desde que tenha uma boa iluminação natural.

“É imprescindível que o espaço receba a luz solar por cerca de 2 a 4 horas por dia para que a planta cresça de forma saudável”, conta Catê.

A plantação pode ser feita diretamente na terra ou em vasinhos. Para a segunda opção, os recipientes devem ter, no mínimo, 30 x 30 cm.

O que plantar

Para quem está começando nas técnicas de plantio, o essencial é começar com plantas de fácil cultivo, como os temperos. Manjericão, alecrim, sálvia, capim-limão, orégano e tomilho são ótimas opções.

“A irrigação deve ser feita todos os dias para que o solo esteja sempre úmido e as folhas podem ser colhidas em cerca de dois meses”, indica Catê.

Outros cuidados

Para que o plantio e a colheita deem certo, é preciso ter uma terra bem adubada e com boa quantidade de matéria orgânica.

“Ela precisa estar solta e não pode ser argilosa ou arenosa para que as plantas nasçam bonitas e bem desenvolvidas”, explica João.

Além disso, independentemente do tempo de colheita, é essencial regar as plantas com frequência e, se preciso, usar defensivos naturais para evitar possíveis pragas.

