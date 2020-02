Como escolher o colchão certo

Deite no colchão da loja e fique nele 5 minutos para fazer o teste

Foto: Getty Images

Para comprar o certo

– Leve sempre em conta seu peso e altura: as lojas têm tabelas que indicam a densidade para cada corpo.

– No caso dos colchões de casal, considere os quilos da pessoa mais pesada.

– Se você se mexe muito à noite, prefira recheios firmes, que não saem do lugar.

– Consulte um bom vendedor e não sinta vergonha de testar vários modelos antes de fechar a compra.

– Fique uns minutos deitada para testar se o colchão é bom mesmo. Concentre-se!

– Se você é casada, leve seu companheiro à loja com você e testem juntos cada modelo.

Macio ou firme?

– O colchão deve ser confortável, deixando a coluna alinhada e os músculos relaxados. Não pode ser nem mole nem duro demais.

– Colchão muito mole entorta a coluna e causa dor nas costas.

– Já o colchão duro pode provocar dores nos ombros, quadris e juntas, além de cansar a musculatura.

Qual a hora de virar?

– Para prolongar a vida do seu colchão e evitar que ele comece a formar buracos, é indicado virá-lo.

– Ele deve ser virado de duas formas: a face de cima para baixo; e a parte

dos pés para a cabeceira.

– Nunca deixe o colchão mais de três meses na mesma posição. O ideal é repetir esse procedimento uma vez por mês.

– O colchão deve ser trocado, em média, depois de oito anos de uso.

O colchão errado pode provocar…

Aquela dorzinha nas costas pode ser

consequência do colchão

Foto: Getty Images

– Câimbras

– Cansaço

– Desvio de coluna

– Dores musculares

– Dores nas costas e região lombar

– Falta de concentração

– Hérnia de disco

– Insônia

– Irritabilidade

– Má circulação e formigamento

Os tipos mais comuns de colchão

Conheça cada modelo para comprar o adequado para você

De espuma de poliuretano

Trata-se do tipo mais vendido, feito com espuma comum. As alturas e densidades variam bastante, então, consulte a tabela dos fabricantes. É também o modelo mais barato, por isso, pode ser trocado com frequência. Deforma rapidamente.

Preço médio: R$ 250 (solteiro) e R$ 350 (casal)*

De molas Bonnel

Possui molas entrelaçadas cobertas por uma fina camada de espuma. É mais indicado para solteiros porque, quando uma pessoa se mexe num canto do colchão, o outro lado balança. Durável e bem pesado, exige força e cuidado ao ser manuseado.

Preço médio: R$ 500 (solteiro) e R$ 900 (casal)*

De molas ensacadas (Sistema Pocket)

Indicado para casais, tem molas envolvidas uma a uma, garantindo conforto e durabilidade. Costuma levar em um dos lados uma camada de espuma chamada de pillow top (lê-se “pílou tóp”). Essa camada especial proporciona conforto extra, mas impede que o colchão seja virado periodicamente.

Preço médio: R$ 830 (solteiro) e R$ 1100 (casal)*

De látex

Tem material macio e muito durável, o que o torna um colchão bastante confortável, pois se adapta ao contorno do corpo. Bom para pessoas alérgicas, esse modelo costuma vir com tratamento contra fungos, ácaros e bactérias.

Preço médio: R$ 2200 (solteiro) e R$ 3200 (casal)*

De viscoelástico

Tem tecnologia usada por astronautas e uma espuma que se molda ao corpo e não deforma, oferecendo boa sustentação à coluna. Suporta pessoas de qualquer peso e altura sem necessidade de se consultar a tabela. Pena que é um dos mais caros…

Preço médio: R$ 2500 (solteiro) e R$ 4000 (casal)*

*preços pesquisados em maio/2010