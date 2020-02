Como educar um filho pré-adolescente

Fátima Bernardes tem aprendido com

os trigêmeos, de 12 anos, as delícias

de ser mãe de pré-adolescentes

Foto: Ernani D’Almeida

De uma hora pra outra, sua filha, que brincava de boneca, começa a passar batom. Você mal consegue pensar como será comprar para ela o primeiro sutiã. Mas está chegando a hora. Seu menino, que até ontem a idolatrava, hoje já pede que você não o beije na porta da escola. “Será que ele não gosta mais de mim?”, pensa. Nada disso. É a pré-adolescência que está chegando. Hoje, essa fase vai de 8 a 12 anos. “As crianças estão mais precoces”, afirma a psicóloga Daniela Zanuncini.

Essa fase é de descobertas, curiosidade e muito medo do que vem pela frente. Os pais precisam ter paciência. Fátima Bernardes vem descobrindo com os trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, de 12 anos, as delícias de ser mãe de pré-adolescentes. “Eles já dão sinais de que estão crescendo, estão mais vaidosos e as brincadeiras mudaram. Mas a pré-adolescência é uma questão hormonal, e isso ainda não aconteceu. É só olhar e ver que ainda têm corpo de criança. Aliás, a gente tem de ter cuidado com essa palavra, eles não gostam”, disse a apresentadora do Jornal Nacional em uma recente entrevista à revista Contigo!.

Pois é… Eles não gostam de ser chamados de crianças, mas ainda não são adolescentes. Estão no meio do caminho. Como lhes dar responsabilidades na medida certa? O que conversar, como se aproximar deles? Enfim, como desvendar essa “nova” pessoa que surge na sua casa? Algumas regras podem ajudar e, com amor, paciência e compreensão, você tira de letra.

Manual da mãe inteligente

Foto: AGNews