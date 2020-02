Como cuidar dos dentes das crianças

Para evitar cáries, recomende o seu filho a escovar os dentes com pastas infantis com flúor

Você tem dúvidas quanto à higiene da boca do seu filho? Saiba que conforme a criança vai crescendo e mudando seus hábitos alimentares, a atenção com os dentes deve redobrar. A odontopediatra Márcia Vasconcelos ensina os cuidados adequados para realizar a tarefa nas diferentes fases. Confira:

A partir dos 3 meses (sem dentes): combata as bactérias bucais que podem ser produzidas pelos resíduos de leite fazendo uma limpeza, uma vez por dia (à noite), com fralda ou gaze. enrole-a no dedo, embeba em água e passe na língua, nas bochechas e gengivas do pequeno, suavemente.

4 a 6 meses (dentição inicial): continue a higienização com gaze ou, se preferir, utilize a dedeira de silicone. Limpe os dentes e a boca após as refeições e antes de dormir, sempre em movimentos suaves.

18 meses em diante (molares): até a criança aprender a cuspir, use escova e creme dental sem flúor. Depois prefira pastas infantis com flúor, para prevenir cáries.

A partir dos 12 anos (dentição permanente): a criança deve usar escova no tamanho adequado e pasta com flúor. A escovação deve ser realizada de forma oblíqua – da gengiva para o dente. A criança precisa passar o fio dental ao menos uma vez ao dia.