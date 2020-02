Como conviver com a sogra dentro de casa numa boa

Deixe claro para sua sogra que você é a dona da casa, mas é importante sempre tratá-la muito bem

Foto: Dreamstime

Às vezes você precisa acolher sua sogra para morar na sua casa e, na bagagem, vem uma série de conflitos que devem ser bem administrados. Siga as dicas da terapeuta familiar Roberta Palermo, de São Paulo, para viver em harmonia.

De que forma planejar a mudança?

É importante que o casal entre em acordo sobre a vinda da sogra e faça, junto, as adaptações necessárias na rotina familiar. Assim que forem acertadas as questões práticas, os filhos devem ser comunicados positivamente.

Também é importante dividir as tarefas: quem cuida da casa, quem leva a sogra ao médico, quem administra o dinheiro em casos de invalidez etc. Com equilíbrio, a missão não se torna um fardo.

Como se impor para que a mãe/sogra não interfira na rotina da casa e na educação dos filhos?

É essencial deixar claro que você é a dona da casa. Para tanto, imponha as regras e combine com o seu filho de perguntar tudo para você ou para o pai. Se você ficar insatisfeita com a interferência da sua sogra, peça para o seu marido ter o diálogo e explicar que as normas da casa têm que ser seguidas por todos. Isso evita que você se desgaste com ela.