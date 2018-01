O Outro Lado do Paraíso: inspire-se no vestido de noiva de Laura

No capítulo que foi ao ar no final de semana, Laura (Bella Piero) e Rafael (Igor Angelkorte) se casaram em O Outro Lado do Paraíso. E o vestido da noiva chamou muito a atenção, por deixar a personagem com jeito de princesa de conto de fadas (na trama, Laura foi abusada pelo padastro e terá dificuldades no casamento).

Confira os detalhes da figurinista-assistente Simone Leal, responsável pela escolha do vestido, divulgados pelo GShow:

O VESTIDO IDEAL De acordo com Simone, foi amor à primeira vista, após muitas pesquisas. Além disso, esse vestido tem algo especial: não foi produzido pelos estúdios Globo. “Eu gostei muito deste modelo. Parece que foi feito para a Laura. A gente provou e ficou perfeito, não fizemos nenhum ajuste”, afirma a figurinista.