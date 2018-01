Fátima Bernardes responde a críticas sobre fantasia de Carnaval

A apresentadora Fátima Bernardes aproveitou sua volta ao comando do programa “Encontro“, matinal da TV Globo, para responder à repercussão nas redes sociais de sua fantasia de Mulher-Gato, uma das que ela usou para aproveitar ao lado do namorado, o advogado Túlio Gadelha, o pré-Carnaval de Olinda, no final de semana.

FÁTIMA BERNARDES E TÚLIO GADELHA

“Sempre tem algumas pessoas que acham que não tem que se fantasiar, ou que (falam) ‘a essa altura do campeonato’, como se tivesse determinada idade para curtir o Carnaval”, disse a apresentadora no Encontro desta segunda-feira. “Adorei que muita mulher dizia ‘não tenho coragem, mas me sinto representada’. Pode ter coragem, bota sua Mulher-Gato para fora!”

A fantasia de Mulher-Gato foi uma das que a apresentadora usou nos blocos que frequentou com o namorado, que é pernambucano.

