Casamento: Bares graciosos para miniweddings

O conceito DIY (Do It Yourself – Faça você mesmo) nunca esteve tão em alta quando o assunto é casamento. Logo, por que não transportá-lo da decoração para a área de bebidas da festa?

Mesmo em eventos menores, com orçamento mais enxuto, o bar da festa não deve ser menosprezado pelos noivos durante a fase de planejamento. Afinal, este espaço torna-se o ponto de encontro dos amigos durante a recepção.

Tudo que os noivos devem fazer é preparar uma estrutura que ofereça aos convidados de maneira prática uma boa variedade de ingredientes com os quais possam montar seu próprio drinque.

Uma das vantagens do bar DIY é a redução de custos, se comparado a contratação de um serviço especializado. Para festas mais intimistas, a proposta acaba servindo como um diferencial, permitindo que os convidados compartilhem receitas de drinques, formas de preparo e outras técnicas.

O segredo para tornar o ambiente convidativo e acolhedor é focar na própria experiência do preparo. Os convidados podem deixar recados com suas receitas preferidas de drinques ou anotá-las em uma lousa sua bebida para que outros possam copiar.