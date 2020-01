Cão é batizado de Sobrevivente após ser resgatado no mar a 220 km da costa

Entre tantas notícias difíceis de serem lidas, essa história teve um final feliz. Na última sexta-feira (12), a equipe de uma plataforma de petróleo no Golfo da Tailândia resgatou um cachorro que estava nadando a inacreditáveis 220 quilômetros da costa.

Em um post feito no Facebook por um dos funcionários da empresa, Vitisak Payalaw, o cãozinho conseguiu ser levado até uma área mais segura para ser retirado da água por meio de uma corda. Ela foi colocada no pescoço do animal e a missão foi um sucesso.

Com muito amor e carinho, o cachorro ganhou um nome que faz jus a sua história. Ele passou a ser chamado de “Sobrevivente”.

Veja também



Segundo o “Bangkok Post”, os trabalhadores acreditam que ele caiu de um barco de pesca. Após o resgate, Sobrevivente foi encaminhado para a institução WatchDog Thailand, onde passou pelo cuidado veterinário adequado. Ao que tudo indica, a saúde do cãozinho está melhorando cada vez mais.