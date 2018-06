Bolo de rolo para casamento: uma aposta infalível

Se você planeja um casamento com identidade visual rústica e com toques de modernidade, acredite: precisa dar uma chance ao bolo de rolo.

Afinal, essa iguaria pernambucana surge como uma alternativa para os casais que rejeitam a ideia de um bolo tradicional, confeitado ou coberto com pasta americana. Neste quitute, a proposta é servir um bolo com aparência apetitosa e convidativa, que não só atraia a atenção dos convidados pela delicadeza, mas que também os conquiste com o sabor.

O bolo de rolo é uma variação nacional do tradicional “colchão de noiva” – um bolo português a base de pão de ló com recheio de nozes. A receita foi abrasileirada com o passar dos anos, substituindo o recheio de nozes por camadas de goiabada cremosa.

Tradicionalmente o bolo de rolo é enrolado como um rocambole de muitas camadas. Já nas versões para casamento, o bolo é composto por finas camadas de pão de ló, delicadamente recheadas com goiabada.

Detalhes em renda de açúcar ou decorações com flores naturais estão em alta e são boas alternativas para dar ao doce uma aparência mais sofisticada.