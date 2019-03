Bebê com Síndrome de Down faz sucesso com fantasias de herói

Basta um clique na hashtag #SuperChico para se encantar com a fofura do pequeno Francisco Guedes Bombini. Aos 2 anos de idade, o garotinho tem feito sucesso no Instagram e já conquistou mais de 50 mil seguidores com postagens tão adoráveis quanto seu sorriso.

A ideia de criar o perfil veio da mãe do bebê, a advogada Daniela Guedes Bombini, 45 anos, que queria contar ao mundo sobre a força de seu pequeno herói.

Nascido com Síndrome de Down, Francisco veio ao mundo prematuro e precisou passar seis meses no hospital. Foi durante esse período na UTI que ele acabou ganhando o apelido de Super Chico, em referência aos heróis e também ao São Francisco de Assis.

Também nessa época, com o intuito de deixar o ambiente hospitalar mais leve, surgiu a ideia de vesti-lo como os super-heróis dos quadrinhos e outros personagens populares. Postadas no Instagram, as fotos de Chico atraíram o afeto de um público não só do Brasil, mas até de lugares como a Rússia.

“Nos elogiavam da forma leve como levávamos todas as dificuldades enfrentadas por ele. Até mensagens de mães muito jovens que não sabiam lidar com um filho com Síndrome de Down”, contou Daniela ao G1. Aos poucos, ela percebeu que o perfil estava se tornando também uma fonte de inspiração.

E o que não falta em Chico é o super-poder de inspirar as pessoas. Mesmo com um histórico de sete cirurgias por problemas cardíacos, renais e de hipotireoidismo e apenas 13% dos rins funcionando, o bebê mantém o sorriso no rosto. “Eles vêm ao mundo para nos ensinar tanto. Eu olho para o Chico e os problemas se apagam. Ele é o mais puro amor e nos traz uma paz, uma alegria”, diz a mãe.

Para celebrar e retribuir o carinho recebido, ela organizou uma festa de comemoração ao primeiro ano de vida do filho. O evento, com temática de super-herói, reuniu mais de mil pessoas na rua onde a família vive, em Bauru (SP). Internado um dia antes da festa, Chico acompanhou tudo por videoconferência, na companhia da mãe.

No segundo aniversário, o festejo se repetiu, ganhando ares de tradição. Além de celebrar o pequeno, a festa também arrecada renda para entidades assistenciais através do comércio de produtos em barraquinhas.

Daniela aponta também como o bebê aproximou ainda mais a família, cuja casa agora vive cheia de amigos. “Todo mundo que mora nesse lar é obrigado a ser feliz. Nosso código familiar tem dado certo, não tenho do que reclamar”.

Veja algumas fotos do Super Chico:

