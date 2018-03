Atores que estão em mais de um filme do Oscar 2018

Se você fez maratona para assistir a maior quantidade de filmes possíveis antes da cerimônia do Oscar 2018, deve ter se questionado mais de uma vez se não tinha visto determinado rosto em uma produção anterior recentemente. Acontece que alguns atores estão em cena em mais de um longa com indicação à maior premiação do cinema mundial este ano.

Fizemos uma lista reunindo estes nomes para você se certificar de que, sim, já viu esse rosto antes:

Timothée Chalamet

Estrela de Me Chame Pelo Seu Nome na pele do personagem Elio, o ator de 22 anos também interpreta Kyle, um dos namorados da protagonista de Lady Bird – É hora de Voar.

Lucas Hedges

O intérprete de Danny, primeiro amor de Lady Bird, também dá vida a Robbie, filho da protagonista de Três Anúncios Para Um Crime.

Michael Stuhlbarg

O ator emocionou a todos com seu discurso no final de Me Chame Pelo Seu Nome, na pele do pai do protagonista. Ele também deu vida ao cientista Robert Hoffsteller, de A Forma Da Água, e ao editor-executivo do New York Times Abe Rosenthal, em The Post – A Guerra Secreta.

Caleb Landry Jones

O ator de 28 anos também aparece em três produções: em Corra!, interpretando Jeremy Armitage, o cunhado racista do protagonista; em Projeto Flórida, como o prestador de serviço do hotel em que as protagonistas moram, Jack Hicks; e em Três Anúncios Para Um Crime, na pele de Red Welby, dono da empresa de outdoors.

Kathryn Newton

Única mulher nessa lista, a atriz de 21 anos interpreta a filha da protagonista de Três Anúncios Para Um Crime e uma colega da protagonista de Lady Bird – É Hora de Voar.

Bradley Whitford

Sua atuação como o sogro do protagonista de Corra! é uma das mais impactantes do longa. Ele também está em The Post – A Guerra Secreta, o executivo Arthur Parsons.

Tracy Letts

O ator de 52 anos dá suporte para duas indicadas na categoria de Melhor Atriz. Ele interpreta o pai de Lady Bird, vivida por Saoirse Ronan, e também o consultor da protagonista de The Post, Kay Graham, interpretada por Meryl Streep.

Nick Searcy

Cheio de autoridade, ele está em cena como o padre de Três Anúncios Para Um Crime e como o oficial do governo de A Forma da Água.