As fotos deslumbrantes das férias de Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine

Com o fim da novela “Deus Salve o Rei”, as protagonistas Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa entraram de férias e foram curtir as praias da Grécia. As atrizes compartilharam alguns momentos da viagem no Instagram e estamos babando nos clicks em paisagens paradisíacas.

Desde a última sexta (3), ambas estão aproveitando a ilha de Santorini. Bruna foi comemorar seu aniversário de 23 anos e Marina foi na companhia do marido, Alexandre Sarnes Negrão, conhecer diferentes partes da ilha. Passeios de iate, restaurantes e praias de água cristalina estão entre as postagens que fazem qualquer um suspirar.

Confira as imagens:

🙏🏻🙌🏼💙 A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Aug 7, 2018 at 4:49am PDT

A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Aug 4, 2018 at 11:10am PDT

❤️ A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Aug 4, 2018 at 11:12am PDT

Pelo meu olhar… 🇬🇷 A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Aug 3, 2018 at 4:31pm PDT

Bruna Marquezine

23 A post shared by Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) on Aug 4, 2018 at 2:25pm PDT

🌺🍃🌸🌿🌷 @ @canavesoia A post shared by Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) on Aug 7, 2018 at 4:28am PDT

💙🌸 A post shared by Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) on Aug 7, 2018 at 8:41am PDT