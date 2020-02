Artesanato: transforme a caixa de ovo em decoração de bom gosto

Você já pensou em usar a caixa de papelão do ovo para criar objetos decorativos? Saiba que é possível. Com criatividade, você pode usá-la para fazer mural de recados, vaso, luminária e até brinquedo. Confira o passo a passo:

O que você vai precisar: caixa de ovos, pistola de silicone (cola quente), tesoura com ponta, estilete, pincel chato, pincel artesanal, fita de cetim, feltro adesivo redondo, tinta Acrilex (amarelo pele e cádmio, vermelho vivo, verde oliva, violeta gris, branco, azul e lavanda), verniz acrílico fosco, arame e luzes de Natal branca.



Ilumine-se

Dê vida nova ao pisca-pisca do último Natal. Espalhe este enfeite pela sua casa. Todos vão aprovar

Foto: Sheila Oliveira

Como fazer: pegue a caixa de ovos, elimine a tampa e fique só com a base. Recorte-a de modo que sobre somente a parte do meio da peça – aquela com “morrinhos” que separam os ovos. Depois corte entre os “morrinhos” separando-os. Finalize o trabalho fazendo um pequeno buraco em cima da peça para a passagem da lâmpada. Se quiser, decore as laterais com furinhos.

Vaso verde

Você sabia que é possível ter uma pequena horta em uma caixinha de ovos? Aprenda a fazer

Foto: Sheila Oliveira

Como fazer: pinte metade da caixa, por dentro e por fora, com tinta acrílica verde. Em seguida, salpique bolinhas vermelhas por toda parte. Quando a tinta secar, cubra-a com verniz. Faça furinhos no fundo da peça para escoar a água da rega. Na hora de plantar, coloque pedrinhas no fundo da caixa, jogue terra e cultive manjericão, hortelã, alecrim….

Se quiser pendurar a sua mini-horta, fure as laterais e passe um arame pelos buraquinhos.

Mural de recados

Esta é uma opção original para pendurar fotos e bilhetes. Você pode colocar este mural no quarto das crianças

Foto: Sheila Oliveira

Como fazer: una com cola quente uma caixa de ovos à base de outra caixa. Pinte com tinta acrílica e espere secar. Decore alguns porta-ovos com o desenho de estrelas, lua, flor…usando uma tinta de tom contrastante. Quando secar, aplique verniz para proteger a pintura. Utilize os furos que já vêm na tampa da caixa para passar 40cm de fita de cetim; amarre as pontas e pendure o mural.

É o bicho

Que tal reduzir o lixo do planeta e contribuir para a diversão da garotada? Você pode fazer uma cobrinha como esta

Foto: Sheila Oliveira

Como fazer: use a caixa de ovos para criar um brinquedo original. Recorte os casulos dos ovos e pinte cada um deles com tinta acrílica de cores diferentes. Deixe secar e enfeite com pingos de tinta. No final, aplique verniz. Faça um furinho nas laterais dos casulos e passe um arame fino por eles para formar a cobra. Os olhos e a língua do bicho são de feltro azul.

Você pode criar outros brinquedos, como carrinhos, móbiles, bonecos….