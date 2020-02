Aprenda o passo a passo para uma massagem nas pernas

Foto: Sylvia Gosztonyi

Quer deixar suas pernas mais fortes e bonitas? Uma massagem bem feita pode te ajudar. A fisioterapeuta e massagista Marisa Mendes, do Centro de Estética Integrada Roseli Siqueira, ensina o passo a passo. Segundo ela, o estímulo fará com que sua circulação seja turbinada. Assim, seu corpo terá mais vigor. Confira:

1. Deslize as mãos (besuntadas com hidratante) do pé até a coxa.

2. Subindo as mãos, amasse as panturrilhas na direção da virilha.

Foto: Sylvia Gosztonyi

3. Repita o passo 2 nas partes interna e externa das coxas, massageando.

4. Dê leves beliscões na área, com a mão em formato de pinça.

Foto: Sylvia Gosztonyi

5. Deslize a mão na coxa e aperte bem, voltando ao movimento pincelar.

6. Pressione com os polegares de baixo para cima para ativar a circulação.

Foto: Sylvia Gosztonyi

7. Mexa os dedos “desenhando” círculos com as duas mãos.

8. Lembre-se: o toque correto nas pernas vai dar mais ânimo!