Aprenda a decorar com espelhos

Os espelhos pertencem ao elemento água, um dos responsáveis pela circulaçãoda energia, junto com terra, fogo, madeira e metal

Foto: Andre Godoy

Os espelhos têm três funções básicas: valorizar um objeto, aumentar a sensação de espaço e iluminar um cantinho escuro. Mas, para o Feng Shui, a milenar técnica chinesa de harmonização de espaços, os espelhos têm papel fundamental no equilíbrio da energia. “Da mesma forma que um espelho soluciona problemas, por meio das chamadas curas, ele também pode causar estragos energéticos se for usado da maneira errada”, alerta a consultora do Instituto Brasileiro do Feng Shui, Clady Sonda, de Curitiba.

Energia em movimento

Segundo Clady, o Feng Shui usa a energia dos cinco elementos da natureza para criar harmonia em um ambiente: terra, água, fogo, metal e madeira. Os espelhos pertencem ao elemento água, representado também pelas cores azul e preto. Sem a presença desse elemento, acredita-se que a energia fique estagnada. Mas, ao incluir um simples espelho na decoração, você consegue fazer a energia da vida fluir. Decorar com espelhos, segundo o Feng Shui, exige ainda outros critérios. Por isso, elaboramos aqui um breve manual de uso. Assim, você embeleza a casa e, de quebra, aumenta a felicidade dos moradores. Isso os chineses garantem!

3 maneiras de usar o espelho a seu favor

1. Ampliar o espaço

Nem todo espelho dá a sensação de amplitude. Para obter esse efeito, estude o formato do cômodo antes de escolher a parede que o receberá. Fique de frente para cada parede. Imagine qual delas você gostaria que não existisse. Em vez de derrubá-la, instale um espelho ali. Só evite espelhos em frente a mesas de jantar ou sofás de modo que as pessoas vejam seu próprio reflexo. Ficar se admirando o tempo todo é desagradável.

2. Valorizar um objeto

Se você pudesse, encheria a casa de flores? Então, que tal duplicar – visualmente – a quantidade de vasos da sua sala? Escolha um cantinho para colocar um vaso bem bonito e florido. Em seguida, fixe um espelho na parede mais próxima, de forma que a imagem do buquê seja refletida no objeto. Procure um lugar que seja fácil de visualizar. Uma mesa de canto na sala ou um console

no hall de entrada são boas opções.

3. Iluminar um canto escuro

Nem todas as paredes de um cômodo recebem luz direta. Mas esse pequeno problema pode ser facilmente resolvido com a instalação de espelhos em locais estratégicos. Faça a seguinte experiência: observe, ao longo do dia, quais pontos do ambiente recebem os raios do sol e aqueles que permanecem escuros. Instale um espelho no ângulo exato para refletir a luz sobre as paredes sombrias. O resultado será cinematográfico.