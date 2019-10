11 aplicativos para idosos que você precisa conhecer

A população acima dos 60 anos está crescendo cada vez mais no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem cerca de 23,5 milhões de brasileiros na terceira idade. Além disso, a organização estima que, em 2026, o país deve ocupar a 6ª posição no ranking de países com mais idosos.

Esse cenário traz novos desafios para o Brasil, já que a nossa pirâmide etária está se invertendo – ou seja, cada vez mais há menos jovens e adultos e mais idosos. No entanto, o desenvolvimento tecnológico pode ser um importante aliado nessa transformação social, levando em conta que o universo digital está pensando nesse público cada vez mais.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Um braço desse mercado que está se aproveitando bastante desse cenário é o de aplicativos. Nos últimos anos, surgiram diversas opções para a população idosa se integrar digitalmente tanto de forma social como prática. Agora, pelo celular, é impossível fazer atividade física, exercitar o cérebro e agendar lembretes necessários.

Selecionamos, abaixo, 11 aplicativos específicos para a população mais velha que valem a pena ter no smartphone. Confira!

Be2

Aplicativos de paquera estão em alta e, além do já conhecido Tinder, há para as pessoas com mais de 60 anos aplicativos específicos, como o Be2. Lá, você pode ajustar as suas preferências, como a distância e a idade desejada. Mas lembre-se de marcar encontros em locais públicos e mandar informações para alguém de confiança. O app está disponível no iOS, mas o Tinder você encontra no Android também.

BP Watch

Já imaginou controlar os dados de pressão sistólica, diastólica, peso e pulso na palma da mão? No BP Watch, você consegue fazer tudo isso e ainda agendar recomendações e lembretes personalizados. O app, que é gratuito, está disponível para Android e iOS.

Caixa de Remédio

Este app tem como objetivo ajudar os idosos a lembrar de tomar os medicamentos na hora e na quantidade certa, exibindo lembretes e lendo o código de barra de cada remédio para apresentar a descrição dele. É gratuito para Android e iOS.

CodyCross

Com a idade mais avançada, é ainda mais importante exercitar o cérebro, não é? Pensando nisso, o CodyCross pode ser um importante aliado. No aplicativo, o usuário precisa descobrir as respostas para avançar nas fases, servindo também como um jogo de conhecimentos gerais. Está disponível gratuitamente para Android e iOS.

CPqP Alcance

As teclas e letras pequenas dos dispositivos móveis pode ser um bloqueio na inserção de idosos no universo digital. Por isso, o CPqP Alcance surgiu para quebrar essa barreira. Ele facilita a visualização dos comandos, aumentando as letras e mudando as cores. Caso não agrade o usuário, basta desinstalar o app. É gratuito para Android e iOS.

Duolingo

Uma boa forma de manter o cérebro ativo é aprender novas línguas. E o Duolingo é específico para isso, já que oferece diversos idiomas e uma forma bem fácil de aprendizado. Disponível gratuitamente para Android e iOS.

Easy Idoso

O Easy Idoso conta com um catálogo de atividades físicas para a população idosa. Além disso, ele apresenta e sugere, também, estabelecimentos de saúde, casas de repouso, associações de terceira idade, centros de beleza e atividades de entretenimento. Está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Emergência app 112

Este app traz uma série de opções de emergência, não só para maiores de 60 anos, mas também para pessoas surdas ou com outros tipos de deficiências. Ele é indicado para que elas possam pedir auxílio em caso de necessidade, entrando em contato com bombeiros, polícia e ambulância. Está disponível gratuitamente para Android.

iDosos

Algumas pessoas mais velhas não têm tanta facilidade para mexer em produtos tecnológicos, por isso podem precisar de uma ajuda. O iDosos oferece esse “empurrãozinho”, promovendo tutoriais interativos que explicam as funções básicas de um smartphone. Há também narração em áudio com o passo a passo. Disponível gratuitamente para Android.

LastPass

Quem nunca esqueceu uma senha que atire a primeira pedra. Não importa a idade, decorá-las pode ser um grande desafio. Por isso, o LastPass surgiu como uma forma para organizar todas as suas senhas em um só lugar. O acesso é criptografado e só o usuário consegue entrar, então a segurança é certeira. Disponível para Android e iOS.

Rádio Saudade

O app Rádio Saudade é ótimo para quem quiser relembrar as músicas que estavam fazendo sucesso nas décadas de 50, 60 e 70. Está disponível para Android.

Leia também: ‘Dia Sem Pressa’ em SP terá cabine para cochilo, shows e oficinas de graça

+ Juiz aposentado encontra jeito inusitado para fugir da solidão

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória