Animal ideal para as crianças

Não tenha a ilusão que a criança vai cuidar sozinha do animal. Cães exigem cuidados especiais

Foto: Getty Images

Uma atitude muito comum entre as crianças, especialmente a partir dos três anos de idade, é pedir aos pais um bichinho de estimação. Só de pensar em ter um animal em casa muitas mães se apavoram: além da sujeira, há os gastos extras com veterinário e ração e até com o risco de transmissão de doenças para os filhos. No entanto, essas dificuldades são compensadas com muita vantagem diante dos benefícios trazidos pelos bichinhos para a garotada, garantem os especialistas.

Muito mais do que diversão, essa convivência ajuda os pequenos a amadurecer noções de proteção, responsabilidade e afeto. Foi o que pôde constatar a professora Maria José Marra, que presenteou o neto Caio Augusto, de 4 anos, com um cãozinho. ”É impressionante o cuidado que ele tem com a saúde do cachorro. A toda hora me pede para trocar a água e me pergunta se já dei a comidinha.”

A melhora do comportamento infantil é mais um benefício. Ao ver que seu mascote tem hora para comer e sair de casa, que precisa fazer suas necessidades no lugar certo e ser obediente, a criança se conscientiza de que as regras existem para ser respeitadas. Durante o processo de conquista da amizade do bicho, também são fortalecidos valores como o respeito e a tolerância. ”A criança percebe que o animal não é brinquedo e que não pode machucá-lo se quiser o carinho dele”, explica a psicóloga Daniela Zanuncini.

Ceder ao desejo dos filhos e comprar logo um animal nem sempre dá certo. É preciso que todos na casa estejam convencidos dessa decisão. ”Do contrário, vão culpar a criança a cada erro do bicho”, explica. Veja no quadro algumas dicas para escolher o melhor bicho para sua casa.

Veja na próxima página qual é o melhor animal para o seu filho!