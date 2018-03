Condenado a 30 anos, 2 meses e 20 dias de prisão pela morte da filha Isabella Nardoni, Alexandre Nardoni pode ir para o regime semiaberto já no ano que vem.

Em 30 de julho de 2019, ele terá cumprido dois quintos de sua pena e, com bom comportamento, poderá solicitar à Justiça a progressão de sua pena. Nardoni estuda e trabalha dentro da penitenciária de Tremembé. Entre os serviços, ele faz cadeiras.

Isabella, que na época do crime tinha 5 anos, foi vítima de crime bárbaro: agredida e arremessada com vida pela janela do 6º andar de um apartamento do Edifício London, na Zona Norte de São Paulo. Além do pai, a madrasta, Anna Carolina Jatobá, também foi condenada (26 anos e oito meses). A criança apanhou com uma chave tetra, foi asfixiada e, quand

Ana Carolina Oliveira e a filha Isabella Nardoni

o estava inconsciente, atirada com vida de uma altura de 20 metros.

