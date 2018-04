Acessórios para substituir o “veuzinho” na despedida de solteira

I know I'm biased about the colour…but I just love this pink/white and metallic gold set of Team Bride caps! 💝 . . . . . #bride #bridecap #teambride #bridesquad #bridalshower #bridalwear #bridesuk #thepinkgiraffes #unique #bespoke #handmadeshop #handmadeseller #handmadewedding #newmrs #weddingblog #pink #pinkandgold #womenstyle #womenswear #womensclothing #luxewedding #luxury

A post shared by The Pink Giraffe's (@thepinkgiraffes) on Jul 12, 2017 at 9:58am PDT