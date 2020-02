A sua vida na medicina Ayurveda

A filosofia indiana acredita na tranquilidade e na boa alimentação para alcançar o equilíbrio do corpo.

Como tudo que vem da Índia está na moda, talvez você já tenha ouvido falar na Ayurveda em alguma clínica ou até mesmo na televisão. Na verdade a palavra Ayuverda significa “ciência da vida”, em sânscrito, e trata-se de um sistema medicinal alternativo que une bem-estar e saúde.

Ela surgiu na Índia há mais de 6 mil anos e há cerca de dez, chegou aqui no Brasil. O principal responsável por essa difusão foi o médico Deepak Chopra, um dos profissionais mais conceituados no assunto. Vale lembrar que ao contrário do que muitos pensam, esta filosofia não tem cunho religioso e pode ser praticada por todos.

Faça o teste e descubra seu dosha

Quem conhece, vira adepto pois já comprovou os benefícios que esta filosofia oferece. A explicação para a eficiência da Ayurveda é simples: ela acredita que o que acontece no seu corpo, tanto físico como emocional, é fruto do que você ingere e da forma como você pensa. Ou seja, não foge muito do ‘corpo são, mente sã’. O princípio para viver bem é manter o equilíbrio e para isso, você pode recorrer a algumas medidas, como o yoga, as massagens e a culinária ayurvédica.

Segundo Puja Punitas, coordenadora das terapias ayurvédicas no Buddha SPA, em São Paulo, “A Ayurveda vê o ser humano como único e individual. Desta forma, cada pessoa é perfeita do jeito que é. Dentro desta arte milenar, o principal objetivo é equilibrar o corpo e a mente através da circulação, respiração e energia vital”.

Para que haja essa individualização, as pessoas são classificadas em três perfis, chamados de doshas: Vata, Pitta e Kapha. Cada um dos doshas têm características e necessidades diferentes e para as pessoas ficarem em plenitude, é preciso cuidar dos doshas de acordo com o que eles precisam.

Por exemplo: você é do tipo que se sente melhor no calor, fica amoado e têm dificuldade para realizar as tarefas no inverno? De acordo com a Ayuverda, isso é facilmente explicado, pois é uma característica do seu dosha. Você mergulha em creme hidratante e mesmo assim sua pele continua seca? Seu dosha explica isso também.

“Após a avaliação é recomendado um tratamento onde você receberá uma série de massagens com óleos preparados especialmente para você, uma dieta alimentar para equilibrar seu corpo e alguns remédios à base de ervas para limpar e equilibrar seu corpo. Dentro da medicina Ayurveda é fundamental a limpeza do intestino para liberar toda toxina no corpo”, continua Puja.