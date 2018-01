O terremoto que abalou o Haiti em 2010 fez ruir os planos de Maria Larose, 41 anos. Nesta janela do Glicério, no centro de São Paulo, onde vive sozinha há três anos, a refugiada vê a vida passar. Gente gritando, cantando, vendendo coisas, indo e vindo do trabalho. Como o dela ainda não chegou, se vira com faxinas. “Eu achava o bairro desarrumado, meio sujo, mas estou começando a gostar”, diz.

A haitiana aprendeu a amar a confusão. “Já faço parte da cultura brasileira. Só me falta falar português direito.” Ela quer trazer os dois filhos para cá, dar a eles escola, casa e comida. Quem sabe aprendam as músicas que Maria ouve tamborilando no parapeito de madeira? A foto acima foi parar na exposição que está em cartaz no Unibes Cultural, na capital paulista.

