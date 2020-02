A meditação que alivia o estresse

Cinco minutos diários de meditação já é o suficiente para relaxar

Foto: Dreamstime

Todo mundo precisa de uma pausa para relaxar. Inserir a meditação no dia a dia pode então ser uma ótima forma de conquistar corpo e alma mais leves. O melhor é que não é preciso gastar horas praticando a técnica. Em apenas cinco minutos, já é possível desligar a mente.

Escolha uma das formas de meditar abaixo e tente repeti-la por 5 minutos, todos os dias.

1. “Raquetada” nos problemas

Sentada ou deitada, feche os olhos e imagine que os pensamentos são bolinhas de pingue-pongue: quando eles surgem, você os manda embora com uma suave raquetada. Não se concentre em nada, esvazie sua mente.

2. Relaxamento muscular progressivo

Em pé, respire fundo e contraia o rosto com uma careta. Segure a expressão assim por uns segundos, depois relaxe e solte a respiração. Repita a sequência com os músculos dos ombros, punhos, braços, bumbum, pernas e, por fim, dedos dos pés, sempre soltando o ar ao relaxar.

3. Exercício de “chega!”

Respire lentamente, expandindo a barriga ao aspirar e murchando ao expelir o ar (o oposto do que se faz normalmente). Se pensamentos ruins surgirem, diga “chega!” e, em seguida, imagine-se num cenário paradisíaco. Quais sons, cores, cheiros e texturas há nesse lugar? Quanto mais detalhes você criar, melhor o resultado.

4. Pensamento no “agora”

Concentre seus pensamentos no presente: ignore os que se referirem a situações passadas, assim como as ideias e ações que você deve tomar no futuro. Pense só agora.

5. Ouvido exterior, olhar interior

Antes de dormir, de olhos fechados, vá identificando os barulhos próximos e, aos poucos, estenda para ruídos distantes. Comece com a respiração de seu marido, os sons vindos do apartamento de cima e os carros na rua até ser capaz de ouvir um cão latindo ao longe.

7 benefícios da meditação

1. Alivia a tensão e o estresse

2. Deixa a memória mais afiada

3. Combate a depressão

4. Protege o corpo de doenças

5. Diminui a ansiedade

6. Controla a pressão sanguínea

7. Reequilibra as emoções

Garanta uma pausa relaxante ouvindo sons de natureza

Foto: Dreamstime

Mais 5 dicas de ouro

10 minutos de sossego

Garanta uma pausa relaxante vendo as imagens de natureza e ouvindo as músicas da seleção deste vídeo: http://abr.io/musicasrelaxar

Florais de bach

Há combinações específicas para ajudá-la a dormir bem, controlar a ansiedade e também para desestressar.

Óleo essencial

Sentir o cheiro de óleo de lavanda por cinco minutos reduz a produção de cortisol, o hormônio do estresse.

Máscara para os olhos

Costure um retângulo de retalho de algodão suficiente para cobrir ambos os olhos e recheie-o com flores secas de erva-doce e calêndula. Use essa máscara sobre os olhos, por 15 minutos, para relaxar antes de dormir ou depois de um dia mais tenso.

Visualização que dá sono

Para dormir bem, imagine-se no alto de uma escada de 10 degraus, iluminados com velas. Vá descendo cada degrau, sentindo-se relaxar lentamente.