9 aplicativos que vão ajudar você a praticar atividade física

Os aplicativos voltados para a prática de atividade física oferecem mais opções para as pessoas se exercitarem. Eles permitem que o treino seja feito em casa com poucos aparelhos (ou nenhum). O time de CLAUDIA testou os mais bem avaliados do mercado para vários níveis de condicionamento e entrega aqui os resultados. Confira:

BTFIT

QUEM TESTOU: Fernanda Morelli, editora de beleza

“Cansada da mesmice da academia, venho buscando alternativas para manter as atividades sem perder o ritmo. O BTFIT, produzido por professores da Bodytech, oferece aulas gratuitas de dança, funcional, abdominal e pilates ou planos personalizados com ioga e balé fitness, entre outros, a 129,90 reais por ano. Escolhi as videoaulas de 20 minutos com exercícios funcionais e me senti como se estivesse na sala com o treinador. As instruções são superdidáticas e destacam pontos importantes a toda hora (indicam quando parar para beber água ou lembram de arrumar a postura). Fiquei animada para continuar!”

SWEAT

QUEM TESTOU: Isabella Marinelli, editora de comportamento

“Já havia experimentado apps de exercícios, mas nunca me empolguei. Resolvi dar uma chance ao Sweat, da personal trainer americana Kayla Itsines. Entre os vários programas (que prometem aumentar a força e a resistência ou são indicados para a fase pós-parto, por exemplo) escolhi o HIIT. A prática inclui exercícios curtos, mas de alta intensidade. Saí pingando! O tempo passou e nem percebi, o que é perfeito para quem tem preguiça de malhar. Se quiser desbravar mais o aplicativo, há uma aba para acompanhar perda de medidas e controle alimentar. O lado negativo é que é todo em inglês. Custa 389,90 reais por ano.”

RUNTASTIC

QUEM TESTOU: Lorena Tabosa, editora de casa e cozinha

“Sou bem preguiçosa quando o assunto é ginástica, mas adoro sair para andar sem rumo. A proposta do Runtastic, que é se exercitar na rua, me pareceu, portanto, ideal. Escolhi o plano iniciante, gratuito, cuja meta é aprender o básico de corrida de seis a dez semanas. Há outros três programas disponíveis. Um mapa e um cronômetro ajudam a acompanhar a rota e a evolução. O app também marca as calorias perdidas. Isso me permitiu observar os movimentos, saber qual gasta mais energia e entender como combinar elevação com velocidade. Facilitou estabelecer o ritmo do treino para atingir os objetivos.”

7 MINUTE WORKOUT CHALLENGE

QUEM TESTOU: Anna Giulia Petrosino, estagiária de arte

“O que mais chamou minha atenção no 7 Minute Workout Challenge foi a promessa de completar o desafio em apenas sete minutos. Os exercícios propostos são de fácil execução e não exigem uso de aparelhos: polichinelo, agachamento, abdominal e flexão de braços. No total são 12 atividades de 30 segundos cada uma com dez segundos de intervalo entre elas. Não me senti tão cansada na hora porque o plano intercala exercícios aeróbicos com anaeróbicos, mas, no dia seguinte, o corpo ficou dolorido. Vale a pena caso você não tenha muito tempo para a prática de exercícios. Apesar de só estar disponível em inglês, é simples de usar.”

DOWN DOG

QUEM TESTOU: Pamela Malva, estagiária de texto

“Com o nome de uma posição de ioga, o Down Dog permite escolher desde o nível da atividade até a voz para narrar os exercícios. A versão gratuita oferece atividades completas, mas os planos pagos (162,90 reais o anual ou 25,90 reais por mês) agregam incrementos. Escolhi uma aula de 20 minutos para iniciantes. Apesar de o áudio ser em inglês, há textos em português e todos os comandos são bastante claros, mostrando o passo a passo das posições. O treino trabalha todas as áreas do corpo. Senti os músculos de pernas, braços e trapézio pulsando. Nunca tinha feito aula de ioga e fiquei feliz por conseguir concluir uma prática, sentindo o benefício imediato na respiração controlada e na sensação de bem-estar.”

NIKE TRAINING CLUB

QUEM TESTOU: Natalia Garcia Maruyama, estagiária digital

“Ideal para quem busca um aplicativo completo (e totalmente gratuito), o Nike Training Club permite escolher os níveis de dificuldade e personalizar o treino de acordo com seus objetivos (trabalhar só pernas, abdome, braços, fazer alongamento…). Para evitar surpresas, é possível observar quais movimentos serão feitos antes de começar. Para quem não abre mão de uma boa playlist ao se exercitar, um bônus: você pode vincular as músicas do seu celular ao aplicativo e planejar em qual momento ela deve tocar. Não é imprescindível, mas, se você tiver o Apple Watch, pode ainda acompanhar os batimentos cardíacos e registrar calorias perdidas.”

FREELETICS

QUEM TESTOU: Isabella D’Ercole, editora

“As mulheres trincadas que demonstram os treinos do app dão a letra de que o Freeletics é para quem realmente gosta de se exercitar. Vou à academia cinco vezes por semana e confesso que achei intenso. Depois de fornecer dados como peso e altura, me deparei com dez opções de treinos para objetivos diferentes. Algumas séries (de 30 a 60 minutos) podem ser feitas em casa ou no parque; outras exigem barra e apetrechos para complementar. Qualquer uma dessas opções custa 199,90 reais ao ano ou 39,90 reais por um mês (tem uma semana grátis de teste, bastante indicada). Os vídeos são explicativos e repetem o movimento várias vezes. Minha dica é dominar o exercício antes de tentar realizá-lo com mais fluidez.”

COUCH TO 5K

QUEM TESTOU: Alessandra Balles, editora digital

“O nome não engana: ‘do sofá para os 5 quilômetros’ é um app ideal para sedentários que querem começar a correr. Com etapas bem planejadas, o programa dura dois meses, com treinos de 30 minutos por dia (em média), três vezes por semana. O objetivo é atingido aos poucos. No começo, alterna-se, por exemplo, um minuto de corrida com 90 segundos de caminhada. Conforme avança, maior é o período da corrida. Para quem não tem praticado exercício, correr seis minutos já no primeiro dia pode ser bem puxado. Embora o Couch to 5K seja em inglês, é bastante intuitivo. Na terceira semana, o plano passa a ser pago (37,90 reais), mas é um investimento válido por tornar os 5K um sonho possível.”

HOME WORKOUT

QUEM TESTOU: Barbara Cestaro, repórter de moda

“Apesar de trazer como ícone um homem, o aplicativo é unissex e tem opções para todos os condicionamentos. De fácil navegação, disponibiliza diferentes metas e divide os treinos por partes do corpo. Durante a atividade, o sistema gera um relatório com as calorias perdidas e o tempo realizado. Como não sou uma pessoa muito ativa, escolhi o sugerido para iniciantes e comecei pelo abdome. Foram 15 minutos no total, com 12 tipos de exercício, o que deixa a prática mais dinâmica. Consegui realizar com tranquilidade todos eles até a contagem final, mas me senti bem cansada depois. Há poucos pacotes gratuitos. O anual, que dá acesso ao programa completo, sai por 152,90 reais.”

