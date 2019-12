8 ideias do Pinterest para tirar fotos com a família no fim do ano

Se tem uma coisa que não pode faltar nas festas de final de ano são as fotos em família. O Natal e o Ano Novo são os momentos perfeitos para renovar as fotografias e criar memórias com todos.

Mas, em vez de fazer sempre as mesmas poses nas fotos, uma dica para este ano é inovar. Por isso, a equipe de CLAUDIA junto com a plataforma de inspiração Pinterest reuniu algumas opções para dar uma “chacoalhada” na tradicional fotografia.

Confira 8 ideias criativas para tirar fotos com as família no fim do ano:

Crianças com árvore de Natal

Balões para o Ano Novo

Abraço grupal

Sobreposição de mãos

Selfie de férias

Montagem divertida

Com a mesma roupa

Gerações

