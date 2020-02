7 lições para ficar mais jovem

Caminhar 3 vezes por semana previne a

pressão alta

Foto: Dreamstime Por essa você não esperava: metade dos fatores responsáveis pelo envelhecimento tem a ver com maus hábitos e não com genética! Isso é o que defende o médico norte-americano Eric Plasker, que estuda o assunto. Segundo as pesquisas mais recentes, dormir pouco, comer tranqueiras ou descuidar da saúde pode fazê-la parecer bem mais velha. Como ainda não inventaram uma maneira de obrigar o relógio a andar para trás, comece a colocar em prática nossas sete sugestões… 1. Beba suco de maçã Por quê?

Você já deve ter ouvido falar que maçã mantém a memória afiada. Pois um ou dois copos de suco todo dia melhoram as funções cerebrais.

Como funciona?

Esse “remédio” natural contém antioxidantes, que turbinam nosso raciocínio. 2. Caminhe regularmente Por quê?

Quanto mais você bate perna, mais jovem seu coração fica, livrando-a de problemas como pressão alta e ataques cardíacos.

Como funciona?

Andar por 40 minutos, três vezes por semana, protege os vasos sanguíneos. Quatro caminhadas de 10 minutos (ao dia) também valem. 3. Coma tomates Por quê?

O fruto, que todo mundo pensa ser legume, deixa a pele com menos rugas.

Como funciona?

Tomates são ricos em antioxidantes, que também combatem os responsáveis pelo surgimento das marcas de expressão. Eles ainda estimulam a produção de colágeno, proteína que contribui para a elasticidade da pele. 4. Invista na vitamina D Por quê?

Tomar sol ou comer ovos, cogumelos e peixes gordurosos pode estender sua vida em cinco anos — ou mais!

Como funciona?

Quanto mais altos os níveis de vitamina D no corpo, menor a chance de envelhecer precocemente. Isto é quente! Pessoas com bastante vitamina D no sangue correm menos risco de desenvolver câncer de colón, esclerose múltipla e artrite. 5. Levante um pesinho! A prática elimina a barriga e acelera o metabolismo

Foto: Getty Images

Por quê?

A prática elimina a gordura acumulada na barriga com a redução dos hormônios reprodutivos.

Como funciona?

Exercitar a resistência é a melhor forma de turbinar o metabolismo, recuperando as curvas e evitando o ganho de novos pneuzinhos.

6. Tinja os cabelos

Por quê?

Além de deixá-la mais jovem, colorir os fios recarrega as baterias, segundo pesquisadores ingleses que analisaram o comportamento da mulherada no salão.

Como funciona?

Mudar o cabelo é a forma mais fácil de transformar a si mesma, aumentando o entusiasmo pela vida. Se não puder tingir, disfarce com rímel.

7. Adote um bichinho de estimação

Por quê?

Adotar um cachorro ajuda a relaxar os músculos e a desacelerar os batimentos cardíacos. Já um gato diminui pela metade os riscos de infarto.

Como funciona?

Conviver com um bicho de estimação (vale até tartaruga!) aumenta o fluxo sanguíneo na cabeça, reduzindo a ansiedade.