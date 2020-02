7 jeitos diferentes de usar talco

O talco pode ser usado para acabar com as formigas em casa: você interrompe o caminho delas, já que o pó é denso.

Foto: Nino Oliveira

O talco é um mineral bruto encontrado na natureza e serve de matéria-prima para o produto final clássico que encontramos no mercado: talco de bebê. Suas principais características são o poder de absorção e o de adsorção. “O primeiro acontece no momento em que outra substância se mistura à composição do talco – por exemplo, em contato com o óleo que é sugado para dentro dos grãos. Já a adsorção é quando a outra substância apenas gruda ao redor das partículas do pó – como se dá em contato com a água que gruda no talco, mas não dissolve os grãos”,explica Marcos Sirino dos Santos, gerente de pesquisa e desenvolvimento da indústriade cosméticos Muriel, de São Paulo. É justamente por isso que o talco pode ir muito além dos cuidados com a pele.

Use o talco para se livrar dos ruídos

Tábuas de madeira costumam ranger e estalar, principalmente quando alguém está andando. Uma solução rápida é aplicar talco entre as fendas das tábuas usando um funil. O pó é fino e preenche rapidamente as lacunas, acabando com os ruídos. Basta usar um pouquinho só, assim você não deixa marcas brancas no chão.

Acabe com manchas de gordura

A combinação criança e comida geralmente resulta em manchas na roupa. Para limpar aquela gota de gordura que acabou de cair,tire o excesso com guardanapo e acrescente uma xícara (chá) de talco, que vai absorver a oleosidade. Lave depois de três horas. A dica vale para limpar sinais de gordura em paredes e tapetes.

Poderoso aliado contra manchas de sangue

Seu filho se machucou e borrou o sofá com sangue… Para eliminar o sinal, faça uma pasta de talco com um pouco de água. Aplique sobre a área pressionando com um pano, sem esfregar. Após 30 minutos, passe o aspirador de pó. A água dilui a mancha e o pó absorve o ferro, responsável pelo tom amarelado que o sangue costuma deixar.

Deixe suas plantas livres de pragas

Coloque cinco ou seis mudas em um saco plástico e adicione três colheres (sopa) de talco. Em seguida, feche e chacoalhe por alguns segundos. A absorção do talco pelas minúsculas folhas reveste as plantas contra o apodrecimento e o ataque de pragas, garantindo o crescimento saudável.

Talco acaba com formigas

Fazer piquenique no parque é uma delícia. O problema são as formigas, que adoram participar da “mesa” das comidinhas. Para resolver o impasse, espalhe talco em torno da toalha. O pó é denso e não deixa os insetos ultrapassarem a barreira. Além disso, sua composição neutraliza cheiros e outras substâncias que os atraem. Esse truque também vale para acabar com formigas em casa – você interrompe os caminhos delas com talco.

Deixe seu baralho sem umidade

É comum a umidade natural da caixinha de baralho fazer uma carta grudar na outra. Para separá-las sem estragar, ponha o maço em uma vasilha plástica, adicione um punhado de talco e feche. Chacoalhe forte cinco vezes. A umidade será absorvida e as cartas se soltarão facilmente.

Use talco para não sujar o carro de areia

Os finais de semana na praia sempre deixam o carro cheio de areia. Resolva esse drama espalhando um pouco de talco sobre o seu corpo seco, antes de entrar no carro. A umidade dos grãos de areia passará para o talco. Depois é só passar a mão no corpo e retirar a areia seca, que sai rapidinho.