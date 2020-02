7 jeitos diferentes de usar plástico-bolha

As bolsinhas de ar do plástico-bolha funcionam como um ótimo isolante térmico e sonoro

Foto: Paulo Pereira

Impermeável, resistente e macio, o plástico-bolha tem funções que vão muito além de proteger objetos e fazem dele um curinga. Suas bolsinhas de ar funcionam como um ótimo isolante térmico e sonoro. A explicação é simples: elas atuam como o isopor, criando um espaço oco em que o som e a temperatura não se propagam. Antes de estourar as bolhinhas para relaxar, aproveite-as nas dez sugestões a seguir:

Textura para paredes



Passe uma camada de tinta da cor desejada nas paredes. Deixe secar. Em seguida, cubra um rolo de pintura com plástico-bolha (o lado das bolhinhas para fora) e fixe as pontas com cola. Use o rolo para aplicar outra demão de tinta, em nuance entonada ou contrastante. O efeito é incrível!

Abaixe o som da bateria



Quando seu filho toca o instrumento, o barulho é tão alto que você não consegue se concentrar em mais nada? Abaixe o som, colocando plástico-bolha dentro ou em volta das caixas da bateria. As bolhas de ar diminuem a amplitude e mantêm a frequência sonora. Se você estiver em outra sala, não ouvirá a música tão alta.

Mantenha a boa aparência dos alimentos



Para conservar as frutas e os vegetais sempre fresquinhos dentro da geladeira, forre as gavetas com plástico-bolha. Ele protege a pele fina dos alimentos, como morango, tomate e pêssego, evitando contusões. O truque ainda facilita o seu trabalho: quando a gaveta estiver suja, simplesmente troque o plástico usado por outro.

Velas com efeito



Corte um pedaço de plástico-bolha nas medidas de uma vela de sétimo dia. Envolva-o na vela, junte as pontas na parte de baixo e prenda-as com fita adesiva. O plástico refletirá a luz da vela e dará um efeito de prisma. Use quatro ou cinco velas e arranje-as no centro da mesa para um jantar especial.

Recupere o par de sapatos amassados



Se depois de uma viagem o seu par de sapatos ficou todo amassado, recupere o formato original com um enchimento de plástico-bolha. Assim: corte dois pedaços do plástico com o mesmo comprimento e três vezes a largura de cada sapato. Enrole as tiras de plástico e passe fita adesiva em apenas uma das extremidades de cada rolo. Coloque dentro do calçado e deixe passar a noite. No dia seguinte você verá para que ele voltou ao normal.

Descarga sem goteira



O vapor do banho quente faz com que a caixa acoplada da descarga fique suada e molhe o chão. A goteira é resultado do choque térmico entre o calor do ambiente e a água gelada da caixa. Para evitar: desligue a válvula da caixa e esvazie-a dando descarga. Limpe o seu interior e seque. Revista as paredes internas com o plástico e fixe-o com silicone (para vedar vidro). Isso evita o choque de temperaturas.

Proteja o para-brisa do seu carro



Use plástico-bolha para cobrir os para-brisas dianteiro e traseiro de seu veículo. Em vez de na volta encontrar o vidro sujo de folhas e flores, você retira o plástico – e a sujeira.