7 dias: é tudo que você precisa para transformar sua vida

Pense em situações que te trouxeram autoconfiança.

Seu dia a dia é estressante, sua conta bancária vai de mal a pior, seus objetivos de vida foram deixados de lado e você anda frustrada, achando que sua vida não tem solução. Pare agora de pensar assim! Dá para transformar tudo isso ainda nesta semana. Quem promete é o renomado hipnotista inglês Paul McKenna. No livro Mude sua Vida em 7 Dias (ed. Sextante, ), sucesso de vendas no mundo todo, ele diz que dá para transformar atitudes e pensamentos rapidamente e reforça que é mito essa história de que é necessário um tempo enorme para mudar de vida. Como? Com o método ao lado, que programa a sua mente para atrair tudo aquilo que deseja!



Dia 1 – Aceite seus defeitos

Este método começa com um exercício de autoimagem, ou seja, a maneira como você se enxerga. Reflita sobre si mesma: como você reage às situações? É insegura? Quais são suas fraquezas? Segundo o autor, aceitar os defeitos e parar de escondê-los é o primeiro passo para viver uma transformação rápida!



Dia 2 – Programe a mente

Acione o “botão” da confiança: pense numa situação em que sentiu confiança em si mesma. Relembre-a com detalhes enquanto pressiona o dedo médio (o do palavrão) com o polegar. Repita isso várias vezes no dia para treinar o cérebro a associar esse gesto à confiança. Use a técnica sempre que precisar de coragem!



Dia 3 – Faça as perguntas certas

No terceiro dia, você vai aprender a fazer perguntas do jeito certo, afinal elas influenciam (muito) nossos pensamentos! Quando você se questiona com a frase “Por que nunca consigo fazer isso?”, está supondo que nunca vai conseguir. Em vez disso, pergunte: “Qual a melhor forma de fazer isso?”. Sentiu a diferença?



Dia 4 – Alimente fantasias

Tudo o que se torna realidade passa antes pela imaginação, sabia? Para McKenna, a realização dos sonhos exige que você visualize mentalmente o que deseja. Ele sugere incluir nos pensamentos até mesmo sensações de felicidade, pessoas que vão ajudá-la, elogios que receberá. Vá longe, gata!



Dia 5 – Sinta-se forte e sadia

Estudos comprovam: quem só pensa em doença enfraquece o sistema imunológico. Para sentir-se forte, imagine-se dentro do seu corpo e pense que ele está em guerra com tudo o que é ruim. Esse hábito, que parece bobo, afasta todo tipo de mal-estar!



Dia 6 – Pense em dinheiro

Imaginar-se rica atrai energias financeiras. Além de controlar os gastos, faça um álbum de riqueza, com fotos de lugares e coisas que quer ter. Outra tática? Pegue o extrato bancário, risque o saldo negativo e reescreva colocando cifras com vários zeros. Olhar todos os dias para esses valores traz um “sentimento de riqueza”.



Dia 7 – Conquiste a felicidade

Se chegou até aqui, você já aprendeu a criar novas formas de pensar e de agir e conhece as técnicas para conquistar um estado de espírito positivo que atrai o que deseja. É só usá-las! A maior lição do sétimo dia, diz McKenna, é que a “felicidade não é um resultado – é tanto um estado de espírito quanto físico”. Ele fala ainda que, nesta fase, é preciso buscar novos desafios e não sentir culpa por estar feliz.