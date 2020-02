6 estratégias para turbinar sua autoestima

Aprender a desenvolver amor próprio vai te ajudar a se relacionar com os outros

Foto: Getty Images

É verdadeiro o ditado que diz “confie primeiro em você e depois nos outros”. “Quem não crê em si mesma tem mais dificuldades de se relacionar e supõe que não sabe fazer nada sozinha”, diz o psicólogo Antonio Carlos Amador Pereira. Autoconfiança está relacionada à imagem que você faz a seu respeito, com as habilidades que acredita ter e até onde consegue chegar com elas. E não significa se achar a tal. “É conhecer seus medos e defeitos, se aceitar e ver que é capaz”, ensina a psicóloga Jacqueline Meireles. Está longe disso? Calma, a boa notícia é que a autoconfiança pode ser construída ou melhorada. Aprenda com a gente.

TENHA FÉ EM VOCÊ

Sem uma boa autoestima, não há autoconfiança que resista. Cuide-se e faça coisas que ama. Parece bobo, mas reservar um tempinho para caminhar ou tratar do cabelo dá a sensação de que você é poderosa e pode mais. Quer outra dica? Vista verde. Essa cor transmite firmeza e segurança.

APRENDA COM UM PET

Cuidar de um animal de estimação exige responsabilidade, e isso pode ajudá-la a ter mais confiança. A ideia também vale para uma planta, mas a vantagem dos animais é que eles retribuem o carinho que recebem, fortalecendo ainda mais seu bem-estar. E ter um pet em casa é tudo de bom, né?

CADA UM NO SEU QUADRADO

Não é fácil, mas procure não se abalar com fofocas que fizerem a seu respeito e nem se compare com os outros. Não é porque aquela amiga se garante na entrevista de emprego que você não pode sentir um friozinho na barriga na sua vez e mesmo assim se dar bem, ok? Conheça seus limites e lembre-se de que cada pessoa é única.

INVISTA NA CARREIRA

Tomar uma atitude a favor do seu crescimento profissional é um sinal de que você está em busca dos seus sonhos. Descubra quais são seus pontos fracos no trabalho e procure saídas para resolvê-los. Boas opções são fazer cursos e ler livros sobre os assuntos que realmente podem ajudá-la na carreira no momento. Foque no presente.

ENFRENTE OS OBSTÁCULOS

Diante de um desafio, é normal fraquejar no primeiro momento. Em vez de entrar em pânico, respire fundo e diga para si mesma: “Nunca fiz isso antes, mas estou disposta a aprender e a dar o meu melhor”. O psicólogo enfatiza que a pessoa autoconfiante tem motivação para buscar o aprendizado e a humildade para pedir ajuda. Sua promoção no trabalho pode estar aí, gata!

DE GRÃO EM GRÃO

Pequenas conquistas alimentam a segurança e ajudam a realizar sonhos. No começo, estabeleça objetivos fáceis de cumprir. Por exemplo: hoje resista ao brigadeiro ou ao pão de queijo da lanchonete. “Ao alcançar metas simples, você vai se achando capaz de alcançar voos maiores”, explica Pereira.

Confiança demais também não é bom, viu?

Ok, insegurança não é legal, mas superestimar as próprias capacidades também não é bom. Dá margem à arrogância e você ainda pode acabar frustrada. “Confiar completamente no próprio taco significa dizer `nunca me decepcionarei comigo¿, e isso pode acontecer, sim”, diz a psicóloga. Para não quebrar a cara, é bom ter um mínimo de friozinho na barriga, tá?