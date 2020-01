6 apps para seus dias serem mais tranquilos, organizados e saudáveis

Muito se fala sobre a necessidade de se desconectar das tecnologias de vez em quando, de aproveitar folgas para conhecer lugares que tragam paz, de estar mais em contato com a natureza. É tudo muito legal e a gente realmente deve fazer um esforço nesse sentido, mas a realidade é que, nos dias comuns, a tecnologia é nossa companheira inseparável – difícil imaginar ficar sem o smartphone à mão em um dia útil, não é?

Então vamos usá-la a nosso favor para um cotidiano mais tranquilo, organizado e saudável! Selecionamos seis apps que podem lhe ajudar da hora em que você acorda até a hora de dormir. Libere espaço na memória do telefone e mande ver!

Despertador eficaz no celular

–

Se o toque ou a música de seu telefone não for suficiente para você acordar, o Walk me up é a solução para as suas manhãs: o alarme só para depois de você dar um determinado número de passos. Isso mesmo, você precisa efetivamente levantar da cama e andar um pouco. Não tem como não acordar depois disso.

Baixe para Android ou para iOS

Meditação caseira guiada pelo app

–

Insônia, ansiedade, dificuldade para dormir, preocupações variadas, sentimentos abalados e muito mais: não tem estado emocional que o app Zen não cubra com meditação. O foco é trabalhar a respiração para lidar com a emoção escolhida.

Baixe para Android ou para iOS

Lembretes para beber água

–

Sabemos que o recomendado pelos médicos é bebermos pelo menos dois litros de água por dia, mas e para conseguir atingir essa meta? Muita gente esquece. É normal. Para isto está aqui o Beber Água. O app calcula exatamente quanta água você precisa beber de acordo com seu peso e sua vida (gestantes precisam de uma quantidade diferente, por exemplo), emite sons de lembrete e calcula, ao longo do dia, sua evolução.

Baixe para Android ou para iOS

App de agenda eletrônica potente

–

Calendário, lista de tarefas, lista de compras, notas, lembretes: o Any.do organiza tudo isso sincronizando em tempo real compromissos anotados no celular, no computador e em qualquer outro dispositivo.

Baixe para Android ou para iOS

Sincronização de eventos no celular

–

Eventos, aniversários e compromissos marcados nas redes sociais, no Google Calendar e no Exchange são sincronizados no Cal, app de organização especial para quem tem uma vida social muito cheia de convites e confirmações.

Baixe para Android ou para iOS

Barulhinho para dormir melhor

–

Nas noites em que você estiver com mais dificuldade para dormir, lançar mão de sons relaxantes é uma ótima ideia. No smartphone, as melhores pedidas são as versões de Sons para Dormir, que trazem sons variados, como de chuva, de praia e de maria-fumaça (cada um tem seu ponto de relaxamento).

Baixe para Android ou para iOS