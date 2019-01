5 praias com águas cristalinas que você tem que conhecer em 2019

View this post on Instagram

#Repost @apaixonadosporviagens ・・・ Muitos tons de azul em Arraial do Cabo, com o saveiro novinho do @saveirodonjuan ao fundo!!! Eita que tá bonito demais … O passeio vai direto para a Praia da Ilha do Farol, que tem forte controle feito pela Marinha, com limite de no máximo 250 pessoas a cada intervalo de cerca de 1h. Portanto, não é uma Praia para passar o dia. ⠀ . . Depois segue pelo Boqueirão, passando pela fenda na rocha onde tem a imagem de Nossa Senhora de Assunção, na direção do mar aberto, rumo à Gruta Azul e aos paredões de rocha. No caminho, sempre há tartarugas marinhas e, às vezes, golfinhos e baleias dão as boas vindas (só nunca estão lá qd eu vou, né? 🤷‍♀️) ⠀ . Voltando, a segunda parada para banho é nas Prainhas do Atalaia, contando sempre com apoio do bote para o desembarque do pessoal. 1h de descanso nas Prainhas, onde tem a gruta do Amor e muito azul para o nosso deleite. ⠀ . Antes de terminar o passeio, o saveiro faz uma passagem panorâmica pela Praia do Forno e segue de volta para o Cais da Praia dos Anjos. ⠀ . Em média, dura umas 4h o passeio. ⠀ . Água mineral é servida e incluída no passeio. Se desejar algo a mais, eles oferecem como extra (pago à parte) espetinhos de carne, frango, salsichão, queijo coalho, refri, cerveja, caipirinha e outros. ⠀ . Ao retornar para o escritório do Saveiro Don Juan, não deixe de fazer um lanche no @cafebistroarraial Para repor as energias. ⠀ . E, aproveitando a proximidade, faça a trilha para a Praia do Forno, que começa na Praia dos Anjos, pouco antes da entrada do Cais, e termine o dia por lá ou vá para a Praia Grande curtir a tarde e o pôr do sol!! ⠀ . Nossa hospedagem foi no @mediterraneehotel.arraial , na Prainha, que recomendamos!