5 passos para alcançar a felicidade

Que tal arregaçar as mangas e mudar seu estilo de vida? Essa é a proposta do escritor Anderson Cavalcante no livro O que Realmente Importa?, um trabalho que observa nosso cotidiano como uma empresa, estabelecendo metas e técnicas para atingir melhores resultados. Em cinco estratégias básicas, o autor nos ensina a melhorar de vida e apronder como valorizar a si própria.

1. Descubra qual é a sua missão

Anderson convida você a refletir sobre sua missão, como se fosse uma empresa. É hora de definir um propósito para sua vida e deixar de lado o piloto automático. Ou seja: acordar, trabalhar e dormir, sem saber ao certo para que se está vivendo e onde se quer chegar. Mas cuidado! Segundo o autor, na hora de dar um sentido à vida, a maioria das pessoas se espelha nos outros, fazendo algo parecido, em vez de valorizar o que é único na personalidade delas.

Como agir: Só você pode saber qual é a sua missão. “A essência que você deseja está dentro de você. Busque pelo ouro que há em seu interior”, ensina Anderson. Reflita e esteja consciente da sua missão no mundo. Depois, comprometa-se verdadeiramente com ela. Ter algo maior, capaz de nos impulsionar dia a dia, faz a vida valer mais apena. “Você saberá se está no caminho certo quando deitar a cabeça no travesseiro depois de um dia cansativo e ter certeza que, naquele dia, você deu mais um passo na direção da sua missão”.

2. Veja o Invisível

Trace um caminho para chegar à sua missão. Tente ver o invisível. Imagine sua missão realizada no futuro. “É hora de manter o foco e a concentração no que realmente importa”, ensina o autor.

Como agir: “Olhe para a vida como quem olha para uma estrada”, defende Anderson. Identifique onde você está hoje, quais caminhos já percorreu e quais terá que trilhar para chegar lá. Para facilitar, faça uma lista de sonhos – inclua os que já realizou e os que ainda não – ou uma “linha da vida”. Faça divisões de sete em sete anos e destaque os momentos mais marcantes e preciosos que viveu em cada fase. Assim, você conseguirá perceber os rumos que a aproximam ou a afastam da sua realização pessoal.

3. Carregue Seus Valores

Você já determinou qual é a sua missão e começou a enxergar o invisível. Agora, dê um passo adiante: imagine que você é um avião. Para pousar no seu destino, são necessárias três coisas: estar no comando da aeronave, saber o caminho da pista e ter um trajeto iluminado. Seus valores são as luzes que iluminam o caminho.

Como agir: Quando o autor fala em valores, está falando sobre integridade, humildade, amor… “Os valores são trabalhados em nós até os 7 anos. Nossos pais e professores são os responsáveis por essa formação. Mas carregá-los ou não por toda a vida é uma escolha sua”, explica Anderson. Importante saber que, se você se distanciar de seus valores, vai acabar se afastando de seu destino. Afinal, eles são os grandes norteadores para que seu avião consiga pousar no destino almejado.

4. Defina Objetivos e Metas

Momentos de descobrir o que você precisa levar na sua bagagem para chegar até lá. É aqui que entram o objetivo e as metas. Para saber quais são elas, “fatie” o objetivo, como se fosse uma torta. A meta surge quando você consegue transformar os objetivo sem algo mais palpável.

Como agir: Faça uma lista. No topo dela, escreva qual é o objetivo. Depois, enumere as metas. Carregue este papel com você ou cole num lugar visível. Então, vá em buscada realização de cada passo. No percurso, tome cuidado com a ansiedade: ela pode ser um obstáculo!

5. É hora de agir!

Com toda essa estrutura pronta, chegou a hora de arregaçar as mangas e fazer acontecer. Divida suas ações em “antes”, “durante” e “depois”. Na primeira parte, o “antes”, liste tudo o que precisa ser feito. É a preparação da primeira fase do projeto. No “durante”, descreva o que precisa ser feito enquanto está em ação. Por último, ponha no “depois” o que você deve fazer para finalizar o projeto.