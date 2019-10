5 lugares no Brasil para conhecer durante a primavera

Faz cerca de mês desde que a primavera chegou ao Brasil. Apesar de o tempo estar passando, ainda há tempo para aproveitar a estação mais florida do ano.

Alguns destinos nacionais, em especial, trazem paisagens maravilhosas para curtir com a família, com a pessoa amada ou, até mesmo, na própria companhia. Por que não?

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Para te ajudar, a equipe de CLAUDIA sugere 5 cidades no Brasil que oferecem belas paisagens para você curtir a primavera. Aproveite!

1. Atibaia (SP)

Atibaia é um dos principais destinos para viajar em família na primavera, já que é responsável por 25% da produção nacional de flores. Em um passeio pelo teleférico, é possível apreciar a vista panorâmica da cidade, com toda a sua vegetação, lagos e flores. Outra parada que pode estar no seu roteiro é o Parque Municipal Edmundo Zanoni, uma ótima opção para quem quiser relaxar e apreciar a natureza – dá até para fazer um piquenique!

Há, ainda, a famosa Festa das Flores e dos Morangos, que promove a produção rural em Atibaia e permite aos turistas apreciarem a vasta variedade de flores. Infelizmente, a edição de 2019 já acabou – teve fim em 22 de setembro –, mas vale anotar na sua agenda e aguardar a edição do ano que vem.

Atibaia – SP

2. Curitiba (PR)

Curitiba também é uma cidade que se destaca na primavera do Brasil. O Relógio de Flores, localizado no centro da cidade, fornece cores e aromas para um local caracteristicamente urbano. Além disso, o Jardim Botânico também deve estar no seu roteiro, pois é repleto de jardins bem floridos que encantam os visitantes.

Jardim Botânico. Curitiba, Paraná.

3. Gramado (RS)

Gramado é um dos destinos favoritos nas épocas de frio, mas na primavera não perde o charme. Na rota da Região das Hortênsias, a cidade oferece vários passeios ao ar livre, onde você pode admirar belas paisagens, como o pedalinho no Lago Negro, rodeado de azaleias, hortênsias e pinheiros.

Gramado – RS

4. Holambra (SP)

Holambra é uma opção perfeita para quem quer paisagens com bastantes flores nessa primavera. A cidade, localizada próxima à Campinas, é responsável por produzir 45% das flores do Brasil. Lá, a gastronomia e atividades culturais, ambas heranças históricas da vinda de holandeses para o país, também não deixam a desejar.

Flores de Holambra (SP).

5. Joinville (SC)

Joinville, assim como Holambra e Atibaia, está entre os principais produtores de flores e plantas ornamentais de Santa Catarina, tendo 60 produtores em atividade. Em novembro, do dia 12 ao 17, a cidade realiza o Concurso de Jardins, Concurso de Rainha da Primavera e a Festa das Flores, onde serão expostas cerca de 4,5 mil orquídeas. É simplesmente imperdível para esta estação!

Região do Piraí – Joinville – SC

Leia também: Um roteiro para 3 dias deliciosos em Buenos Aires

+ Lugares onde cada signo deve estar no réveillon

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?