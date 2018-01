5 dicas para passar tempo com os filhos nas férias

Um dos desafios dos pais é entreter os filhos no período de férias escolares. A tecnologia pode ser uma boa aliada, se mesclada com brincadeiras e atividades com toda a família. Veja sugestões:

Meditação em família

Os apps de meditação são excelentes para acalmar os pequenos. Além de ser uma atividade mais relaxante, esta prática ajuda a diminuir a ansiedade de toda a família e desenvolve a concentração de todos.

App Vivo Meditação: disponibiliza 40 meditações infantis focadas em três faixas etárias –até 4 anos, de 5 a 7 e de 8 a 12.

App Zen: por meio de diversos podcasts, o usuário vivencia uma experiência de busca pela paz de espírito para momentos específicos da vida.

App Smiling Mind: o foco é trazer os jovens para o momento presente e canalizar sua atenção no agora por meio de trilhas sonoras de 7 a 22 anos.

Diversão no trânsito

A sugestão são os aplicativos educativos que fornecem aprendizado com diversão nos momentos de congestionamento ou em um período de uma grande viagem de estrada.

App Descrição: jogo de quebra-cabeça com diversos níveis de dificuldade.

App ABC do Bita: ensina o alfabeto de uma forma divertida e criativa.

App Vivo Play Kids: disponibiliza jogos educativos, músicas para toda a família cantar e desenhos interativos.

Explore seu bairro

Se você não quer nenhuma interação com objetos tecnológicos, uma dica é desbravar as ruas perto de seu bairro e deixar os aparelhos dentro de casa. Aquele parque que você sempre quis ir, a sorveteria legal do outro lado da rua ou uma biblioteca pública podem ser passeios que vão entreter bastante o seu filho e o resto da família também.

Programa-se

Sites e blogs de eventos especializados em informar os acontecimentos culturais das regiões são perfeitas fontes de pesquisa para programar passeios de família e afastar os filhotes da frente da TV e do celular.

Site de VEJA SÃO PAULO, que reúne as melhores atrações da capital paulista.

Bora.ai se concentra nas regiões de Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Catraca Livre foca em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Dentro de casa

Para os pais que têm filhos mais velhos que passam muito tempo no celular, a opção são os jogos de tabuleiros com versão híbrida, em que se interage por meio do app. O sistema funciona como uma dupla cooperatividade: enquanto as pessoas estão jogando no tabuleiro com as cartas e os pinos, pelo app seu filho recebe informações extras sobre os participantes por meio de chamadas, mensagens ou até vídeos.