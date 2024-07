5 cursos online de Instagram para arrasar na rede social

Você já sentiu que precisa aprimorar as suas habilidades com as redes sociais? Seja para promover o seu negócio, aumentar a renda ou só garantir um feed mais bonito, vale a pena aprender mais sobre fotos e vídeos. Se você tem este desejo, veio ao lugar certo: separamos 5 cursos online de Instagram que vão fazer toda a diferença na sua rotina com a ferramenta.

Para quem nunca se inscreveu ou fez um curso, a Domestika oferece um ótimo desconto: os valores caem de R$69,00, para apenas R$18,00. Conheça abaixo:

Vídeos com smartphone para redes sociais Compre agora: Domestika - R$ 69,00

Neste curso online, você aprenderá a criar, filmar e editar vídeos verticais para as redes sociais, usando principalmente um celular.

Com a ajuda de Arnúlfur Hakonarson, você descobrirá a importância dos conteúdos em vídeo, além de como filmar e editar seu material do começo ao fim usando diferentes softwares.

Fotografia e vídeo profissional com o celular Compre agora: Domestika - R$ 69

A fotógrafa, diretora de arte e fundadora do Fruta Studio, Nay Jiménez, dedica seu dia a dia à criação de conteúdo visual e criativo para as redes sociais de marcas como Disney, Puma e Samsung.

Neste curso, ela compartilha todas as técnicas para que você perca o medo e transforme seu smartphone em um pequeno produtor de ideias, seja para criar fotos ou vídeos. Você vai aprender mais sobre cor e composição para um estilo consistente, como editar e compor uma linha editorial no eu conteúdo do Instagram.

Selfies e vídeo-selfies profissionais para Instagram Compre agora: Domestika - R$ 69,00

Mina Barrio, fotógrafa de produtos da Melon Blanc e especialista em redes sociais, te ajuda a inverter a câmera para virar o protagonista da história!

Aprenda a tirar selfies e vídeo-selfies com a melhor iluminação, cenários, poses que mais favorecem e como fazer expressões mais naturais.

Mais um curso com Mina, desta vez focado em fotografias profissionais. Ela ensina a cuidar do aspecto criativo e técnico, usando apenas as ferramentas que o seu smartphone oferece.

Criação e edição de conteúdo para Instagram Stories Compre agora: Domestika - R$ 69,00

Não há dúvida de que o Instagram Stories é uma das ferramenta do momento, pois além de compartilhar imagens e vídeos, permite gerar tráfego direto para sites e listas de assinaturas. Quer dominar essa ferramenta? Aqui você aprende todos os truques!

Cursos selecionados? É hora de aproveitar as redes sociais como um verdadeiro profissional!

