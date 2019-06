15 filmes e séries que estreiam na Netflix em julho

1. Como Se Fosse a Primeira Vez zoom_out_map 1/15 Como Se Fosse a Primeira Vez (estreia em 31/07): Um veterinário marinho se apaixona por uma professora que sofre de amnésia e precisa reconquistá-la todos os dias. Com Adam Sandler e Drew Barrymore. (Reprodução/Netflix)

2. Capitão Fantástico zoom_out_map 2/15 Capitão Fantástico (estreia em 01/07): Um pai criando seus filhos fora do sistema começa a questionar suas próprias convicções quando uma grande perda os obriga a voltar a viver em sociedade. Filme estrelado por Viggo Mortensen, indicado ao Oscar, BAFTA e Globo de Ouro de Melhor Ator. (Reprodução/Netflix)

3. Requiem for a Dream zoom_out_map 3/15 Requiem for a Dream (estreia em 31/07): Neste filme surpreendente de Darren Aronofsky (Cisne Negro), quatro personagens de Coney Island precisam enfrentar sua difícil realidade quando a utopia induzida pelas drogas chega ao fim. Com Jared Leto, Jennifer Connelly e Ellen Burstyn em atuação que lhe rendeu a indicação ao Oscar de Melhor Atriz. (Reprodução/Netflix)

4. La casa de papel: Parte 3 zoom_out_map 4/15 La casa de papel: Parte 3 (estreia em 19/07): Depois de fugir com um bilhão de euros do FNMT, o professor recebe um telefonema: um dos membros do grupo foi capturado. A única maneira de resgatá-lo e proteger o esconderijo dos outros é reunir todos para realizar um novo assalto, o maior roubo já pensado. (Reprodução/Netflix)

5. Gênio Indomável zoom_out_map 5/15 Gênio Indomável (estreia em 31/07): Quando professores descobrem que um simples servente é um gênio da matemática, um terapeuta ajuda o jovem a confrontar os demônios que impedem seu desenvolvimento. (Reprodução/Netflix)

6. Orange Is the New Black_ Temporada 7 zoom_out_map 6/15 Orange Is the New Black: Temporada 7 (estreia em 26/07): Na temporada final da série, Piper tem um novo desafio pela frente: se adaptar à vida além dos muros de Litchfield. (Reprodução/Netflix)

7. Ponto Final - Match Point zoom_out_map 7/15 Ponto Final - Match Point (estreia em 31/07): Neste sucesso de Woody Allen, um ambicioso tenista profissional conhece de perto o lado sombrio da alta sociedade. (Reprodução/Netflix)

8. Queer Eye_ Temporada 4 zoom_out_map 8/15 Queer Eye: Temporada 4 (estreia em 19/07): Pegue um lenço! A nova temporada de Queer Eye está chegando com muitas dicas de estilo, makeovers do coração e altíssimas doses de emoção. (Reprodução/Netflix)

9. Elizabeth_ A Era de Ouro zoom_out_map 9/15 Elizabeth: A Era de Ouro (estreia em 01/07): A Rainha Elizabeth se protege contra invasões e traições enquanto sonha com o amor do aventureiro Sir Walter Raleigh. (Reprodução/Netflix)

10. Stranger Things 3 zoom_out_map 10/15 Stranger Things 3 (estreia em 04/07): Ratos assassinos, espionagem russa, Coca-Cola reformulada e um novo shopping center! É 1985 em Hawkins e grandes mudanças estão a caminho... (Reprodução/Netflix)

11. Bem-vindo aos 40 zoom_out_map 11/15 Bem-vindo aos 40 (estreia em 31/07): O casal Pete e Debbie, de “Ligeiramente Grávidos”, está de volta! Desta vez, eles lidam com as aventuras e desventuras de envelhecer. (Reprodução/Netflix)

12. O Contador de Auschwitz zoom_out_map 12/15 O Contador de Auschwitz (estreia em 01/07): Em 2015, um julgamento domina as manchetes de todo o mundo. No banco dos réus, agora com 94 anos, está o “Contador de Auschwitz”, como ficou conhecido o ex-oficial da SS Oskar Gröning, acusado de cumplicidade no assassinato de 300 mil judeus. (Reprodução/Netflix)

13. Mal Nosso zoom_out_map 13/15 Mal Nosso (estreia em 08/07): Neste conto de terror ambientado em São Paulo, o ex-exorcista Arthur precisa tomar medidas extremas ao descobrir que um demônio está a caminho para reivindicar a alma de sua filha. Direção de Samuel Galli. (Reprodução/Netflix)

14. Sing - Quem Canta Seus males Espanta zoom_out_map 14/15 Sing - Quem Canta Seus males Espanta (estreia em 28/07): Neste filme indicado ao Globo de Ouro de Melhor Animação, bichos malucos resolvem soltar a voz em uma competição de canto. (Reprodução/Netflix)