10 sites para imprimir desenhos e colorir

Uma caixa de lápis de cor, um livro com páginas de desenhos esperando por cores. O que antes parecia atraente apenas para crianças ganhou a atenção dos adultos e virou o passatempo preferido para quem quer relaxar. O começo da febre foi o lançamento do livro Jardim Secreto, da autora Johanna Basford, no fim do ano passado. Desde então, a mania se espalhou e agora todos querem colorir, não importa o desenho. Além das muitas obras já publicadas, existem diversos sites que trazem a opção de imprimir seus desenhos favoritos. “Pintar diminui a ansiedade, é um momento de organização interna”, explica a artista plástica e arteterapeuta Claudia Colagrande, autora do livro Arteterapia na Prática (Ed. Wak, R$ 74). A prática afasta o estresse, é uma forma deliciosa de matar a saudade da infância e aproxima a família: muitos pais e filhos estão pintando juntos!”“Colorir esses desenhos nos ajuda a esquecer dos problemas, porque é uma atividade prazerosa que ocupa a mente. E, às vezes, sem nem perceber, você abre espaço para achar soluções para seus problemas de uma forma criativa”, diz a especialista. Veja as nossas sugestões de sites para imprimir os seus desenhos favoritos, além dos livros:

Colorir.com

Boa parte dos livros lançados recentemente contam com uma grande variedade de mandalas entre os desenhos. No Colorir.com, existe a categoria só de mandalas: são 96 sugestões! Se preferir outro estilo, navegue pelo site e confira também a categoria dos animais.

Desenhos Para Colorir

Bem simples e intuitivo, além de 91 mandalas, possui quase todos os personagens infantis que você conseguir se lembrar! Basta escolher a imagem, clicar nela e enviar para a impressão. Depois é só deixar os lápis, canetinhas e outros materiais prontos para a brincadeira.

Reprodução/Supercoloring/Desenhos Para Colorir Reprodução/Supercoloring/Desenhos Para Colorir

Oficina da Alma

O site oferece somente desenhos de mandalas, dos mais diferentes tipos. Você pode escolher um por dia e ir preenchendo as (muitas!) linhas com as suas cores favoritas. E também é oferecido cursos para aprender a criar o desenho.

Online Coloring

Apesar de o site estar em inglês, ele é bem intuitivo e tem categorias ilustradas com desenhos. Alguns são infantis, mas outros podem ser boas escolhas para os adultos. Dentre as diversas opções, você pode conferir a seção “Abstract Pictures based on circles” (que significa “figuras abstratas baseadas em círculos”) ou a de “Hypnotic Mandalas” (“Mandalas hipnotizantes”, em português). Mas existem muitas outras divertidas! Dá para colorir online ou imprimir o desenho: é só escolher que ele direciona para a página de pintura com a opção de impressão.

Supercoloring

O site em inglês tem muitas, muitas ideias legais para você pintar! Escolha desde animais (com uma variedade espantosa) até o estilo “Arts&Culture” (Artes e Cultura, em português), que conta com modelos de mandalas, desenhos de arabescos e outros que vão te manter entretida por um bom tempo. Quando você clica sobre a imagem, ela abre uma nova página e aí é só clicar no botão “Print Version”, que é para imprimir. Boa diversão!

HelloKids

Totalmente em português, o site tem opções clássicas, como os desenhos infantis Bob Esponja e Mickey Mouse, e também uma categoria só de desenhos para os “grandinhos”: mandalas e até os personagens da série de televisão Game Of Thrones. Dá para chamar as crianças e ficar pintando o dia todo!

Desenhos para colorir

Esse é tanto para adultos quanto para seus filhos. Imprima os personagens infantis que eles mais gostam e belas ideias de flores para você! Tem girassol, rosas, vasos ou personagens fofos.

Lee Hansen Design

Os estilos mais legais deste site em inglês são as mandalas e o estilo abstrato, que ficam na categoria dos adultos. Também tem estampas geométricas e outros desenhos de feriados (“Holidays“). Para conferir todas as opções, clique no botão “Printables” (imprimíveis).

Color Pages For Mom

Para as mamães, a página tem diversos estilos geométricos, de estampas, flores e até grafite. Apesar de ser em inglês, é só navegar nas categorias que ficam bem no topo para escolher o desenho. E então é só clicar na imagem e no link “click to print image only without ads“, que significa “clique aqui para imprimir somente a imagem, sem propagandas”.

Coloring Life

O site é em inglês, mas todos os desenhos ficam dispostos logo na primeira página e você já pode ter uma ideia do estilo deles. Tem Carnaval, Páscoa, Tatuagens, Egípcias, Flores, Animais e muitas outras. Quando decidir qual você quer, basta clicar na imagem e no botão “Print“.