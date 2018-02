10 lugares imperdíveis no Havaí

Localizado no meio do Oceano Pacífico, o Havaí é um dos 50 estados dos Estados Unidos. É formado por mais de 100 ilhas que se dividem em seis grandes principais arquipélagos: Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Maui e Island of Hawaii.

1.Oahu – “O coração do Havaí”, é a região onde está a capital, Honolulu. “O coração do Havaí”, é a região onde está a capital,

Waikiki Beach, Honolulu – A famosa praia é um passeio ideal para a família inteira e necessita de um dia inteiro para aproveitar todas as atividades que ela oferece. Possui aulas de surfe, opções de compras, aquário e o zoológico de Honolulu.

Trilha até a cratera vulcânica Leahi (Diamond Head) – A caminhada oferece uma vista panorâmica de Waikiki, porém o esforço é grande para ter o prazer desta maravilhosa vista. O percurso conta com dois conjuntos de escadas (175 passos) e a travessia por túneis escuros, subterrâneos e antigos búlgaros militares que necessitam de uma lanterna para percorrer.

Waimea Canyon – Esta atração é recomendada para fazer nas primeiras horas da manhã. O Waimea Canyon Lookout oferece vistas de tirar o fôlego dos desfiladeiros do vale e a extensão da ilha de Kauai. Além disso, é possível pegar a estrada para outros pontos de observação e também fazer trilhas para iniciantes e caminhantes experientes.

Wailua River – Para os aventureiros de plantão, o entretenimento é a travessia de um dos únicos rios navegáveis no Havaí. Ele pode ser explorado por canoa, caiaque ou stand-up paddle, ou para os menos radicais, de carro. O passeio ao ar livre oferece diversas paisagens e vistas sensacionais: a gruta da samambaia, uma caverna de rocha de lava natural, as famosas montanhas Nounou (gigante dormindo) e uma formação rochosa em uma cordilheira que se parece com uma figura humana deitada de costas.

Passeio de helicóptero – Agende um voo para percorrer as redondezas da ilha. A dica é reservar um horário em que o sol colabore: como no começo da manhã ou no final da tarde.

Halawa Valley – O percurso para o vale já é uma aventura em si. A trajetória conta com diversos pontos de interesse, como: Kumimi Beach ( “20 Mile Marker”), Igreja de Kaluaaha, Halawa Beach Park e Halawa Bay.

4.Lanai – Ilha das contradições

Pu’u Pehe (Sweetheart Rock) – Conhecida por serem piscinas de maré rochosa, para chegar até o local, faça uma pequena caminhada do Four Seasons Resort Lanai Four, no sudeste da Hulopoe Beach, por cerca de 15 a 20 minutos e, em breve, vai passar por este marco de Lanai.

Big (ou Oneloa) Beach, em Makena Beach – A praia é um imensidão azul que, vista de cima, tira o fôlego de qualquer um.

Molokini – Trata-se de um passeio de barco que vai em direção à cratera do vulcão Molokini, que está quase submerso. Chegando lá, você pode mergulhar com os peixes e corais.

6.Island of Hawaii

Puna – Mergulhe nos banhos geotérmicos costeiros de Puna, aquecidos abaixo da terra pelo vapor de Kilauea. Além disso, você pode explorar a cadeia de parques de praia, com tudo, desde caminhadas panorâmicas até nadar com os peixes de snorkeling. Pare, também, na Pahoa, uma antiga cidade que abriga lojas e restaurantes variados.

