10 jeitos diferentes de usar vinagre para limpar a casa

O vinagre é pra lá de versátil: elimina

odores e limpa até rejunte

Foto: Nino Oliveira/ Produção: Conceição

Wenzel/ Revista MÁXIMA

O vinagre funciona bem na hora da limpeza por uma razão química: tem alta concentração de ácido acético. Essa substância desengordura, desinfeta, dá brilho e elimina odores. Por isso, está presente na maioria dos produtos de limpeza. O mais indicado para esse fim é o vinagre branco, de álcool, por ser neutro, sem corantes e sem o aroma de frutas presentes nos vinagres de outras cores.

1. Use vinagre para limpar paredes

Por mais que você reclame, não tem jeito: as crianças rabiscam as paredes. Sem falar em marcas de sapatos ou de móveis. O vinagre branco é uma solução rápida para remover essas manchas sobre a pintura. Faça uma mistura com a mesma quantidade de vinagre e água morna e aplique sobre as marcas. Esfregue com um pano macio até que desapareçam totalmente.

2. Vinagre para eliminar o “rastro” dos bichos

Para eliminar o cheiro de urina e fezes de cães e gatos, primeiro remova os resíduos. Depois, limpe o local com um pano embebido em uma solução com dois terços de água morna e um terço de vinagre. Para finalizar, aplique um pouco do produto puro sobre a área e deixe secar naturalmente.

3. Limpe rejuntes com vinagre

Com o vapor do chuveiro ou a gordura dos alimentos, é natural que os rejuntes dos azulejos do banheiro e da cozinha acumulem mofo. Fácil resolver isso: com uma escova de dentes velha, aplique uma boa quantidade de vinagre puro. Deixe agir por duas horas e lave com água e sabão.

4. Vinagre na lavanderia

As roupas mancharam? Basta misturar, em um borrifador, a mesma quantidade de água e vinagre. Espirre sobre as manchas antes de colocar a peça para lavar. Espere a máquina encher e adicione à água uma xícara (chá) de vinagre branco puro. Depois é só lavar normalmente.

5. Livre-se do cheiro de mofo

Você lava e passa as roupas com carinho, mas o cheiro de mofo do armário parece mais forte do que todo o trabalho que teve? Para acabar com esse odor, esvazie os compartimentos e deixe uma bacia com vinagre branco puro dentro do móvel durante uma noite inteira. No dia seguinte, passe um pano umedecido com água em todo o guarda-roupa. Pronto!

6. Remova sujeira das panelas com vinagre

Esquecer a panela no fogo é trabalho dobrado: além de precisar cozinhar tudo de novo, a comida fica grudada no fundo. Para remover a sujeira do alumínio, inox ou do tefal, coloque água e quatro colheres de sopa de vinagre. Leve ao fogo e deixe ferver. Espere esfriar e lave outra vez.

7. Brilho extra nos copos

Para deixar os copos de vidro mais brilhantes, basta mergulhá-los em uma bacia com água e algumas gotas de vinagre. Deixe de molho por cerca de meia hora. Em seguida, lave os copos com detergente. O vinagre age contra a gordura e o vidro ainda fica mais transparente.

8. Vinagre na lavadora de pratos

A máquina de lavar louças facilita bastante o trabalho na cozinha. Mas, para que funcione corretamente e sem encrencar, não pode acumular sujeira. Para acabar com a gordura impregnada, coloque uma xícara de chá de vinagre branco no recipiente interno e inicie um ciclo de pré-lavagem.

9. Fogão novo de novo, com vinagre

Depois das frituras, mesmo passando detergente, a gordura demora a sair. Deixe um pouco de vinagre sobre a gordura do fogão ou da frigideira por 15 minutos, antes de começar a limpeza. Depois, é só esfregar com sabão neutro e uma esponja. Vale também para o forno. Fica tudo brilhando.

10. O que fazer com o odor do ralo?

O acúmulo de sujeira é o principal responsável pelo odor. Para eliminar o mau cheiro, use essa mistura poderosa: um quarto de xícara (chá) de bicarbonato de sódio e meia xícara (chá) de vinagre branco. Cubra o ralo e deixe agir por alguns minutos. Enxágue com muita água quente.