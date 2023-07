Daniela Lima estreia no time feminino do jornal “Conexão Globonews”

A partir de amanhã, dia 31, a manhãs da GloboNews contam com um time completamente feminino de apresentadoras. O Conexão GloboNews mudou de horário, passa a ser exibido às 9h30, com Leilane Neubarth, Camila Bonfim e Daniela Lima, que fará sua estreia.

Desde 2009, Neubarth está na emissora e passou a comandar o jornal em 2021. Ela contou sobre o privilégio que é trabalhar com um trio de jornalistas. “Mulheres são amigas, são parceiras, se gostam e se elogiam. Uma quer que a outra brilhe e a gente acredita de fato nisso. Eu acho lindo ver uma mulher brilhando, é um negócio que me enche de alegria. Trabalhar com mulher é muito legal”.

Jornal com apresentação 100% feminina

O Conexão GloboNews já é consagrado na emissora e foi primeiro telejornal da Globonews a ser produzido e exibido simultaneamente em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Leilane Neubarth, está no Rio, Camila Bomfim em Brasília, e Daniela Lima, vinda da CNN Brasil, completa o trio, em SP.

Daniela contou que acha poderoso um time completamente feminino liderando o programa. “Eu acho que a gente vai imprimir isso para o telespectador, porque são perfis diferentes, complementares e que reúnem ali informação, notícia in natura, rápida, sensibilidade social, sensibilidade de sororidade. Esse espírito de uma puxa a outra vai estar o tempo inteiro na televisão. É um luxo e eu acho que vai ser um jornal poderoso”, conta.

Ela também confessa a ansiedade de estrear em uma nova emissora. “Muito frio na barriga e ansiedade. A sensação é de pressa em entregar logo isso para as pessoas, porque quero que todo mundo sinta essa recepção, essa acolhida e essa vontade que a gente está de fazer”.

A jornalista ainda contou que Leilane Neubarth é uma inspiração. “Ela é mais do que referência em jornalismo de TV, é referência de comportamento, de ética no trabalho, um referencial de credibilidade. Então, para mim, é mais do que estar vivendo o sonho de fã. Eu vou ter a oportunidade de aprender com ela muito de perto. Isso é raro”.

O grande diferencial do jornal é ter essa grande representatividade, fechando o trio, temos Camila Bomfim, que está no programa desde 2022. Ela contou sobre a importância de ser uma das três mulheres no comando do Conexão Globonews.

“A força feminina no jornalismo da GloboNews é muito vista, no ‘Conexão’ conseguimos usá-la na sua potência máxima, com três mulheres, jornalistas experientes, com perfis diferentes e complementares, que vão conseguir juntas mostrar todos os lados da notícia. É importante acompanhar notícia dessa forma, mais consistente e mais completa, pela manhã porque isso vai ditando o ritmo do noticiário ao longo do dia”.

Nesta segunda-feira, dia 31, você poderá assistir as três no Conexão GloboNews, a partir das 9h30 da manhã, no canal pago Globonews, ou no streaming da Globo, o Globoplay.