Chevrolet investe R$1 milhão em projeto incentivo de mulheres no trânsito

Estar na direção de suas vidas não é nenhuma novidade para as mulheres, porém, no trânsito, ainda somos a minoria. Pensando em quebrar as barreiras e mudar este cenário, a Chevrolet se uniu com uma das vozes mais importantes na luta feminista e antirracista, Djamila Ribeiro, para promover uma campanha de incentivo à mulheres no trânsito.

O projeto “Elas na Direção” pretende arrecadar fundos e financiamentos para custear o processo de habilitação veicular de milhares de mulheres, que poderão finalmente estar 100% no controle de suas vidas.

Djamila, além de mãe, filósofa, escritora e ativista, também faz parte do número de mais de 57 milhões de mulheres que ainda não possuem a licença para dirigir no Brasil, um item importante e que ajuda a promover a autonomia.

Acompanharemos a escritora na saga pela CNH em uma websérie estrelada por ela e pelo apresentador Marcos Mion. Depoimentos e aulas práticas farão parte da produção, que contará um pouco mais sobre o funcionamento do processo em um país onde, segundo a Associação Brasileira de Medicina no Trânsito (ABRAMET), apenas um terço das licenças ativas pertencem à mulheres.

Este número fica ainda mais alarmante quando descobrimos que 80% das mulheres habilitadas possuem algum medo ou trauma de dirigir: “Com essa campanha, queremos quebrar os preconceitos no trânsito. Por exemplo, só 6% dos acidentes em São Paulo são causados por mulheres, justamente por serem mais cuidadosas ao dirigir. Porém, 80% das pessoas que têm medo de dirigir, são mulheres. Essa comunicação vem para incentivar todas a perderem esse medo e mostrar que o trânsito é um lugar para todos”, comenta Chris Rego, diretora-executiva de Marketing da GM América do Sul.

Meses atrás, Djamila foi uma das figuras principais no lançamento do novo Tracker junto com a chef Paola Carosell. A escritora, no entanto, assume que não quer mais pegar carona e sim estar na direção daquilo que lhe pertence. Veja abaixo o primeiro conteúdo divulgado pela montadora em seu Instagram oficial:

Os caminhos para a equidade no trânsito

O planejamento do projeto “Elas na Direção” conta com o Plano Feminino, iniciativa que presta consultoria de gênero e diversidade para marcas, com o objetivo de construir diálogos que engajam e geram identificação, sem estereótipos ou objetificações.

A consultoria serviu de ponte para que projetos como o da Chevrolet impactassem ainda mais a vida de futuras pilotos. A ONG Plano de Menina, vinculada ao Plano Feminino, conecta milhares de meninas ao futuro que as espera para além do horizonte, capacitando-as profissionalmente e as colocando no mercado de trabalho, além de ser alternativa de afirmação para mulheres que não possuem condições financeiras de realizar o processo de emissão da CNH.

Inicialmente, a Chevrolet irá aportar um investimento de R$1 milhão para custear esses processos, e convida outras empresas e pessoas a contribuírem neste movimento. Para mais informações sobre como contribuir acesse o site voaa.me/elas-direcao .