85% das mulheres negras vítimas de violência doméstica permanecem com seus agressores

Cerca de 85% das mulheres pretas e pardas que sofreram violência doméstica e são dependentes financeiramente permanecem com seus agressores. Esse dado alarmante, descoberto por um estudo inédito, reforça como a dependência financeira aprisiona mulheres em relações abusivas.

A dependência financeira mantém mulheres em relações abusivas

A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher Negra, conduzida por DataSenado e Nexus, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, também mostrou que, entre as mulheres negras em situação de insuficiência financeira, 24% sofreram agressões nos últimos 12 meses.

Além disso, 27% das vítimas declararam não possuir fonte de renda, enquanto 39% afirmaram que sua renda é insuficiente para sustentar a si mesmas e seus dependentes, totalizando 66% sem autonomia financeira.

A relação entre escolaridade e denúncias de violência doméstica

O estudo também aponta para a relação entre escolaridade e denúncia. Entre as mulheres analfabetas, 49% procuraram delegacias, número que cai para 44% entre aquelas com ensino fundamental incompleto e para apenas 34% entre as que possuem ensino superior.

Isso sugere que, apesar de um maior nível educacional oferecer ferramentas, outros fatores, como vergonha, preconceito e descrença no sistema de proteção, ainda impedem as denúncias.