Ranking mundial: as 10 melhores cidades para viver

Morar fora te parece uma ideia tentadora? Então vale ficar de olho na lista de melhores cidades para se viver! O ranking, divulgado anualmente pela Econonomist Intelligence Unit’s (EIU), traz entre seus destaques Melbourne, na Austrália, Vancouver, no Canadá, e Viena, na Áustria – dona da primeira posição.

Para montar a lista, que avalia 172 cidades ao redor do globo, os especialistas analisam cinco categorias: estabilidade, sistema de saúde, cultura e entretenimento, educação e infraestrutura. Vale lembrar que o ranking atual foi fortemente influenciado pela pandemia de Covid-19, e por eventos como a guerra na Ucrânia, levando algumas regiões a perderem posições em comparação aos anos anteriores. Vamos à lista?

Top 10 melhores cidades para viver

1° lugar: Viena, na Áustria

Com nota 99,1 no ranking, Viena não estava no top 10 do ranking de 2020 por conta do lockdown – mas ela já havia conquistado o primeiro lugar em 2018 e 2019. Ela ganhou notas perfeitas em praticamente todas as categorias, e tem um custo de vida menor quando comparada a outras grandes capitais europeias.

2º lugar: Copenhague, na Dinamarca

Apesar de ser considerada cara para visitar, Copenhague conta com diversos parques públicos e galerias com entrada gratuita, e tirou nota máxima nos quesitos estabilidade, educação e infraestrutura.

3º lugar: Zurique, na Suíça

A maior cidade da Suíça, Zurique apresenta ruas impecáveis e – acredite – trens que realmente saem sempre na hora correta. O rio Limmat é uma grande opção de lazer no verão, com pessoas nadando, tomando sol e jogando vôlei em suas margens. O grande destaque vai para o sistema de saúde, que recebeu nota perfeita.

4º lugar: Calgary, no Canadá

Apesar de pouco conhecida entre os turistas que visitam o Canadá, Calgary é ótima para se viver: tem notas perfeitas em educação, infraestrutura e sistema de saúde. Mesmo moderna e com grandes arranha-céus, ela ainda está mergulhada na cultura western, que lhe rendeu o apelido de “Cidade da Vaca”.

5º lugar: Vancouver, no Canadá

Outra cidade canadense no ranking, Vancouver mescla belezas naturais com a sofisticação e ar cosmopolita que muitos buscam. A educação e a cultura e ambiente receberam nota 100. Está entre as cidades mais densas e etnicamente diversas do país.

6º lugar: Genebra, na Suíça

Considerada uma das cidades mais caras do mundo para se visitar, Genebra é uma opção interessante para se viver por conta de seu sistema de saúde, estabilidade e infraestrutura. A beleza natural do Lake Geneva (Lago Genebra) também torna a experiência ainda mais agradável.

7º lugar: Frankfurt, Alemanha

Frankfurt conseguiu subir 32 posições desde o último ranking. Um dos principais centros econômicos da Europa, a cidade traz oportunidades de negócios, sedia uma das maiores feiras de livros do mundo e um dos mais movimentados aeroportos.

8º lugar: Toronto, Canadá

Toronto tem a vantagem de ser uma cidade grande, mas sem os lados negativos que estamos acostumados: as ruas são limpas e é fácil de chegar de um ponto a outro usando o transporte público. Seu sistema de educação também é mundialmente famoso, e teve score perfeito no ranking.

9º lugar: Amsterdam, Holanda

Você certamente já ouviu falar dos canais de Amsterdam, considerados um Patrimônio Mundial pela UNESCO desde 2010. Destaque também para o Museu Van Gogh (Rijksmuseum) e o ciclismo, o meio de transporte favorito da cidade.

10º lugar: Osaka, no Japão

Seu sonho sempre foi viver na Ásia? Então vale cogitar o Japão, com notas perfeitas em estabilidade, sistema de saúde e educação. Aliás, ela também é considerada uma das melhores cidades para se comer no país. Por lá, parques de cerejeiras, castelos e construções tradicionais dividem o espaço com construções modernas e vida noturna agitada.