Netflix cancela série turca após sofrer pressão para tirar personagem gay

A Netflix cancelou as filmagens de sua série original turca If Only (Se Apenas, em tradução livre), alegando ter sofrido pressão das autoridades locais para retirar um personagem gay da trama.

A série foi anunciada em março deste ano e teria a atriz Özge Özpirinççi no elenco principal. No entanto, a gigante do streaming desistiu dos planos, após os produtores terem sua licença recusada devido à existência de um personagem homossexual.

“Devido a um personagem gay, a permissão para filmar a série não foi concedida e isso é muito assustador para o futuro”, contou Ece Yörenç, criadora de If Only, ao site turco Altyazi Fasikul.

De acordo com o site Deadline, um porta-voz da Netflix afirmou que a empresa “continua profundamente comprometida com nossos membros turcos e com a comunidade criativa da Turquia” e que “há vários originais turcos em produção”, que devem ser divulgados em breve para todo o mundo.

O enredo de If Only girava em torno de uma mulher infeliz com seu casamento e que voltava no tempo para o momento em que se tornou noiva de seu marido. No último final de semana, Özge publicou uma foto dos bastidores da série.

Após o cancelamento, Yörenç compartilhou uma citação do CEO da Netflix, Reed Hastings, que, em 2018, afirmou ao jornal turco Hürriyet que não se preocupava com censuras no país.

Após o cancelamento, Yörenç compartilhou uma citação do CEO da Netflix, Reed Hastings, que, em 2018, afirmou ao jornal turco Hürriyet que não se preocupava com censuras no país. “Nós estamos na Arábia Saudita. Nós estamos no Paquistão. Se não há problema nesses lugares, nós teremos problemas na Turquia? Não consigo imaginar isso”, disse na ocasião.