Vacinas para adultos: veja onde tomar e previna-se

Previna-se contra meningite C: é de graça

Foto: Getty Images

As vacinas são grandes aliadas, porque atuam junto com as defesas do organismo, deixando-o mais resistente a várias doenças. “Vacina não é coisa só de criança”, avisa o médico sanitarista Ricardo Cunha, de São Paulo.

O Ministério da Saúde tem um calendário básico de vacinação. A partir desse mês, os postos vão ganhar reforços contra meningite e pneumonia, voltados especificamente para o público infantil. Porém, outras picadinhas são exclusivas dos mais crescidinhos:

VACINAS PAGAS

Doença: Hepatite A

– Por que se vacinar

O vírus da hepatite A se transmite por água e alimentos contaminados, principalmente frutos do mar.

– Dosagem

Duas. Entre a primeira e a segunda, deve haver um intervalo de seis meses.

– Quanto custa

R$ 90

Doença: HPV

– Por que se vacinar

A vacina protege contra essa doença sexualmente transmissível, que pode causar lesões na pele e verrugas genitais, ou até evoluir para câncer de colo de útero. Você descobre se tem HPV fazendo o exame de papanicolau.

– Dosagem

Duas doses, com espaço de dois a três meses entre elas. A vacina deve ser tomada antes do início da vida sexual ou por mulheres de até 26 anos.

– Quanto custa

Até R$ 390

VACINAS GRATUITAS

Vacina Pneumocócica conjugada

– O que evita

Otite, pneumonia e meningite

– Dosagem

Três doses: uma aos 2 meses, outra aos 4 e mais uma aos 6 meses

– Período de vacinação

Entre março e junho de 2010

Vacina Meningocócica

– O que evita

Meningite tipo C

– Dosagem

Duas doses: uma aos 3 meses e outra aos 5. Se a criança já tiver 1 ano, a dose é única

– Período de vacinação

A partir de julho de 2010